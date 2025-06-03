Тепер бронюватимуть від військової служби вдвічі більше, але є нюанс

В Україні триває мобілізація та змінюються правила її проведення. Так, з 1 червня зможуть призивати переселенців незалежно від того, де особа перебуває на військовому обліку, тобто статус ВПО не звільняє людину від мобілізації. Однак Кабінет Міністрів України дозволив бронювати 100% працівників підприємств, критичних для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Таке рішення було ухвалено 30 травня та внесено до Порядку бронювання військовозобов'язаних за поданням Мінекономіки, повідомляє пресслужба уряду.

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Основними змінами Порядку бронювання стали:

- бронювання 100% військовозобов'язаних підприємств, установ та організацій, визначених критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань;

- запроваджено особливі умови для підприємств, що охороняють об'єкти ПЕК. Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії — поки не є обов'язковими критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків та рівня середньої ЗП на підприємстві не менше як 20 тис. грн. Також для них скасовано вимоги щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше ніж 20 тис. грн.

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Умови бронювання залишаються незмінними:

- підприємство має бути включене до переліку критично важливих — за поданням відповідного органу (Міноборони, Міненерго тощо);

- подання заяви здійснюється виключно у цифровому форматі через портал «Дія»;

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- відповідальність формування списків підприємств покладено на уповноважені державні органи.

За словами заступника міністра економіки України Віталія Кондратова, цим підтримуються як енергетичні компанії, так і ті, хто займається забезпеченням армії, — від дронів до медичної підготовки.

Це не єдина зміна у правилах мобілізації, які були прийняті наприкінці травня.

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