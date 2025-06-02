Українців готуватимуть до захисту країни в рамках програми нацсупротиву: підготовлено важливий документ

В Україні в рамках впровадження системи національного спротиву, яка покликана забезпечити підготовку суспільства до викликів війни, у понеділок, 2 червня, у Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт.

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Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

«Нацспротив — це про мир. Бо справжній мир має за спиною силу суспільства», — зазначила вона.

За її словами, це — важливий крок до системної готовності всього суспільства до захисту держави.

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Передбачається, що підготовку проходитимуть різні категорій громадян, як чоловіки, так і жінки.

⁠Підготовка відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм.

Навчання розгорнуть по всій країні. Керівники та інструктори Центрів — ветерани, які мають бойовий досвід.

Центри матимуть право:

- використовувати майно державних і місцевих органів влади, військових частин, громадських організацій;

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- створювати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.

Раніше ми повідомляли, що з вересня цього року в українські школи повернуть початкову військову підготовку. Вона замінить предмет «Захист України». Метою цієї зміни є розвиток у громадян України початкових знань і навичок, що допоможуть їм краще підготуватися до національного спротиву.

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