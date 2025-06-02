- 19:14 Українців готуватимуть до захисту країни в рамках програми нацсупротиву: підготовлено важливий документ
- 19:00 Помідори точно не виживуть: названо ТОП-5 рослин-ворогів томатів
- 18:53 Поки Потап танцює «ОПА»: Каменських покликали на побачення
- 18:27 Чемпіонат України-2025 з фехтування за підтримки FAVBET: підсумки головного національного старту сезону
- 18:23 путін веде психологічну гру з Трампом, — аналітики
- 18:19 Обмін полоненими і не тільки: Умєров розкрив деталі, про що домовились Україна та рф у Стамбулі
- 17:54 Російська авіація палає — Білик грає: мережа відреагувала на нову версію хіта співачки
- 17:24 Меган Маркл та принцеса Діана: яку образу має Гаррі на родину своєї матері
- 17:18 Україна домовилася з рф про новий обмін полоненими, — Зеленський
- 16:54 Частині пенсіонерів планують збільшити пенсії на майже 500 гривень: кому «пощастить»
- 16:48 Унітаз пускатиме сонячні зайчики: очищаємо сантехніку за методом «Марії Таран»
- 16:34 Виконували замовлення ворога: СБУ затримала шістьох підпалювачів у 4 регіонах України
Українців готуватимуть до захисту країни в рамках програми нацсупротиву: підготовлено важливий документ
В Україні в рамках впровадження системи національного спротиву, яка покликана забезпечити підготовку суспільства до викликів війни, у понеділок, 2 червня, у Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт.
Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
«Нацспротив — це про мир. Бо справжній мир має за спиною силу суспільства», — зазначила вона.
За її словами, це — важливий крок до системної готовності всього суспільства до захисту держави.
Передбачається, що підготовку проходитимуть різні категорій громадян, як чоловіки, так і жінки.
Підготовка відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм.
Навчання розгорнуть по всій країні. Керівники та інструктори Центрів — ветерани, які мають бойовий досвід.
Центри матимуть право:
- використовувати майно державних і місцевих органів влади, військових частин, громадських організацій;
- створювати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.
Раніше ми повідомляли, що з вересня цього року в українські школи повернуть початкову військову підготовку. Вона замінить предмет «Захист України». Метою цієї зміни є розвиток у громадян України початкових знань і навичок, що допоможуть їм краще підготуватися до національного спротиву.11
Читайте нас у Facebook
Гороскоп від мольфара на червень: Ракам — емоційне оновлення, Рибам — сімейний затишок, а Дівам — професійне зростання
Терезам — «Король Жезлів» та лідерство, Стрільцям — «Туз Пентаклей» та цікава пропозиція: Таро-прогноз на 2 червня