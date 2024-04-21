У Раді хочуть повернути в українські школи початкову військову підготовку

Після ухвалення законів про цифровізацію в армії та про мобілізацію депутати обговорюють законопроект щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки (зареєстрований за № 11092). Його ініціаторами є в основному народні депутати від партії «Голос».

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Він передбачає, що початкова загальновійськова підготовка має реалізовуватися на третьому рівні повної загальної середньої освіти (тобто з 9 класу) та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти.

Навчальний предмет називатиметься «Захист України», а програми до нього розроблятимуть і затверджуватимуть в Міністерстві освіти і науки за погодженням з Міністерством оборони.

Відповідні зміни має бути внесено зокрема, до статей 8, 9 та 42 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу», що передбачають заміну поняття «допризовна підготовка» поняттям «початкова загальновійськова підготовка», а також законодавче закріплення визначення зазначеного поняття, до статті 21 Закону «Про освіту» щодо визначення складових структури військової освіти, до статті 6 Закону «Про основи національного спротиву» щодо розширення переліку закладів освіти, в яких здійснюється початкова загальновійськова підготовка з метою уникнення правової колізії, пише Судово-юридична газета.

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Нагадаємо, раніше юрист розповів, які новації у процедурі бронювання студентів передбачає новий закон про мобілізацію.

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