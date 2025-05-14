Для студентів-медиків планують запровадити обов'язкову військову підготовку

Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, який раніше розповідав про плани реформувати систему медогляду водіїв, повідомив про розробку законопроєкту щодо військової підготовки офіцерів запасу медичної служби

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За його словами, законопроєкт № 13276 передбачає відновлення обов’язкової військової підготовки для офіцерів запасу медичної служби серед студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей.

«Один з наслідків повномасштабної війни — дефіцит медичних кадрів у Збройних Силах України, зокрема фахівців військово-медичних і військово-фармацевтичних напрямів. Зрозуміло, що до війни не була потрібна така велика кількість медиків в армії. І наразі потрібно впроваджувати зміни до системи медичної освіти, які дозволять надати медичним працівникам знання військової підготовки», — зазначив Радуцький та додав, що наразі навчання за програмою офіцера запасу є добровільним і переважно доступне для студентів-контрактників. А серед студентів-бюджетників його проходять лише ті, хто уклав контракт з Міністерством оборони.

Загалом на цей час наразі лише 5% студентів-медиків проходять таке навчання.

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Михайло Радуцький зазначив, що проєктом документу пропонується поновлення роботи наявних або створення нових кафедр військової підготовки у закладах вищої освіти. Планується, що кількість студентів, які проходитимуть військову підготовку за цією програмою, сягне близько 4,3 тисячі з подальшим щорічним зростанням.

Документом пропонується внести зміни до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», де проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для громадян України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, стане обов'язковим. Це стосуватиметься тих, хто придатен до служби. А на добровільних засадах підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу можуть проходити громадяни України (крім здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями), які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Якщо Верховна Рада підтримає цей документ, зміни набудуть чинності з початку 2026 року.

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Раніше в Миноборони заявляли, що з деяких медиків, які працюють в тилу, бронь може бути знята. Рішення щодо розбронювання медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю.

Фото зі сторінки командування Медичними силами ЗСУ

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