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Олімпійська чемпіонка з росії показала себе в труні (відео)
Титулована російська фігуристка, чемпіонка Олімпійських ігор, світу та Європи в одинарному катанні Ана Щербакова приголомшила шанувальників новим відео у соцмережі, показавши себе у труні. Раніше чемпіону світу з карате, який повернувся з війни в Україні без рук і без ніг, знайшли посаду в росії.
На кадрах відображена труна, в яку залізла Щербакова. Через кілька секунд після початку запису 21-річна спортсменка відкриває труну однією рукою та посміхається на камеру.
«Ваші варіанти підпису до відео?» — звернулася Анна до своїх підписників.
Як з'ясувалося, відео, яке розлетілося соціальними мережами, було знято в Японії, де Щербакова виступала на шоу Fantasy on Ice.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знамениту фігуристку, яка підтримує росію, позбавили громадянства Литви.
Фото із соцмереж114
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