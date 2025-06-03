Олімпійська чемпіонка з росії показала себе в труні (відео)

Титулована російська фігуристка, чемпіонка Олімпійських ігор, світу та Європи в одинарному катанні Ана Щербакова приголомшила шанувальників новим відео у соцмережі, показавши себе у труні. Раніше чемпіону світу з карате, який повернувся з війни в Україні без рук і без ніг, знайшли посаду в росії.

ВІДЕО ДНЯ

На кадрах відображена труна, в яку залізла Щербакова. Через кілька секунд після початку запису 21-річна спортсменка відкриває труну однією рукою та посміхається на камеру.

«Ваші варіанти підпису до відео?» — звернулася Анна до своїх підписників.

Як з'ясувалося, відео, яке розлетілося соціальними мережами, було знято в Японії, де Щербакова виступала на шоу Fantasy on Ice.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знамениту фігуристку, яка підтримує росію, позбавили громадянства Литви.

Фото із соцмереж

РЕКЛАМА

114

Читайте нас у Facebook