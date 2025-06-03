Шахраї «зайнялися» перерахунком пенсій за 2016 — 2018 роки: як не потрапити на вудку аферистів

Як відомо, у червні підвищені пенсійні виплати отримає частина пенсіонерів. Йдеться про людей, які продовжують працювати.

На тлі таких новин активізувалися шахраї, передає «На пенсії».

ВІДЕО ДНЯ

Українцям телефонують начебто представники Пенсійного фонду і пропонують пройти за телефоном перереєстрацію, начебто у зв'язку з проведенням перерахунку пенсій за 2016−2018 роки.

Таким чином злодії хочуть отримати доступ до карткових рахунків літніх людей та їхніх заощаджень.

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Зловмисники називають ім’я, адресу людини та навіть місце роботи, яке колись вона займала.

За словами шахраїв, нібито Пенсійний фонд здійснив перерахунок пенсій за 2016−2018 роки (насправді таких перерахунків не робили), й пропонують пройти «перереєстрацію» за телефоном.

Вони також вимагають назвати дані банківської картки. Сами називають перші цифри (які однакові у карток Ощадбанку), а потім просять людину продиктувати решту цифр, термін дії карти, тризначний код зі зворотного боку та код з SMS.

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Після такої «перереєстрації» гроші з рахунку зникають без сліду.

Як відомо, Пенсійний фонд ніколи не проводить перереєстрацію телефоном.

У кіберполіції закликають: ніколи не повідомляти нікому номери картки, CVV-код або коди з SMS, навіть якщо той, хто телефонує, стверджує, що він є співробітником державних структур.

У разі підозрілого дзвінка негайно звертатися до банку або правоохоронних органів.

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Раніше ми писали про шахрайську схему, пов'язаною з індексацією пенсій.

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