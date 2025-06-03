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Шахраї «зайнялися» перерахунком пенсій за 2016 — 2018 роки: як не потрапити на вудку аферистів
Як відомо, у червні підвищені пенсійні виплати отримає частина пенсіонерів. Йдеться про людей, які продовжують працювати.
На тлі таких новин активізувалися шахраї, передає «На пенсії».
Українцям телефонують начебто представники Пенсійного фонду і пропонують пройти за телефоном перереєстрацію, начебто у зв'язку з проведенням перерахунку пенсій за 2016−2018 роки.
Таким чином злодії хочуть отримати доступ до карткових рахунків літніх людей та їхніх заощаджень.
Зловмисники називають ім’я, адресу людини та навіть місце роботи, яке колись вона займала.
За словами шахраїв, нібито Пенсійний фонд здійснив перерахунок пенсій за 2016−2018 роки (насправді таких перерахунків не робили), й пропонують пройти «перереєстрацію» за телефоном.
Вони також вимагають назвати дані банківської картки. Сами називають перші цифри (які однакові у карток Ощадбанку), а потім просять людину продиктувати решту цифр, термін дії карти, тризначний код зі зворотного боку та код з SMS.
Після такої «перереєстрації» гроші з рахунку зникають без сліду.
Як відомо, Пенсійний фонд ніколи не проводить перереєстрацію телефоном.
У кіберполіції закликають: ніколи не повідомляти нікому номери картки, CVV-код або коди з SMS, навіть якщо той, хто телефонує, стверджує, що він є співробітником державних структур.
У разі підозрілого дзвінка негайно звертатися до банку або правоохоронних органів.
Раніше ми писали про шахрайську схему, пов'язаною з індексацією пенсій.103
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