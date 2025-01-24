Розмір пенсії зменшиться після перерахунку у 2025 році: у мережі запустили новий фейк (відео)

Аферисти користуються різноманітними схемами, аби заволодіти банківською інформацією громадян чи отримати доступ до їхніх сторінок у соціальних мережах, примушуючи довірливих людей переходити за сумнівними посиланнями. Для цього зазвичай використовується інформація, яка може мати резонанс та спонукати людей робити кроки, вигідні шахраям. Так, днями ПФУ довелося спростовувати повідомлення у телеграм-каналах, що індексація пенсійних виплат призначена на 15 січня. Надалі людям пропонували перейти за посиланням, аби дізнатися більше про «перерахунок».

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А наразі, як повідомляє видання «На пенсії», в мережу запустили нову «пенсійну лякалку» — про зменшення розмірів виплат людям, які вийшли на заслужений відпочинок.

Аферисти запевняють громадян, що з 18 січня має відбутися «перерахунок пенсій і зарплат за віковою системою», внаслідок якого «виплати зменшать на 7−25%», а відсоток зменшення ніби залежитиме від віку.

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А для того, аби дізнатися, на які зміни треба очікувати, шахраї пропонують перейти за певними посиланнями, аби «обрати свою вікову категорію». Ну, а далі все відбувається за традиційною шахрайською схемою.

В ПФУ, реагуючи на подібні повідомлення, постійно заявляють, що масові перерахунки пенсій здійснюються автоматично і що жодних заяв пенсіонерам подавати не варто, як і переходити за підозрілими посиланнями у соцмережах. Варто пам'ятати, що вся важлива інформація, яка стосується виплат, публікується або на сайті Пенсійного фонду України, або на його офіційних сторінках у соцмережах.

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Нагадаємо, що зазвичай індексація пенсій відбувається щороку у березні. Раніше Мінсоцполітики підготував проєкт, згідно з яким коефіцієнт цьогорічної індексації пропонується встановини на рівні 1,10.

Фото Pixabay

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