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Особливості догляду за ірисами: основні правила, коли краще саджати і в чому головна помилка квітникарів

12:02 3 червня 2025
Іриси, фото з відкритих джерел

Щоб садова ділянка радувала око яскравими барвами, необхідно не тільки посадити правильні квіти, а й знати, як за ними доглядати.

Наприклад, для ірисів потрібно підібрати зручне місце для посадки. Відомо, що якість ґрунту впливає на розмір куща та квітки.

Так, іриси бородаті віддають перевагу сухому ґрунту та сонцю, тому ділянка повинна бути відкрита та добре освітлювана.

А от болотні іриси гарно будуть зростати на ділянці де переважає вологий ґрунт.

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Також необхідно знати, коли краще висаджувати та пересаджувати іриси. Адже від правильного вибору часу залежить цвітіння, пише «На пенсії».

Іриси можуть рости на одному місці багато років, при цьому кущі швидко та ефектно розростаються. Садити та пересаджувати іриси можна з весни до жовтня. Найкращий час — період спокою, який настає одразу після цвітіння.

Не можна глибоко у землю занурювати квітку. Садити потрібно так, щоб листя знаходилося з північного боку, верхівки ділянок виступали на третину над поверхнею ґрунту, а корінці були спрямовані вниз і акуратно розправлені.

Відстань між ділянками залежить від сорту та мети посадки — для високорослих ірисів — 40−50 см між рослинами та близько 50 см у міжряддях.

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Під час цвітіння бажано щодня видаляти зів'ялі квітки — це допоможе ірисам виглядати акуратно протягом усього періоду цвітіння.

Своїм досвідом догляду за ірисами поділилася жінка, яка має декілька сортів цієї гарної квітки.

Ми також розповідали, як доглядати за геранню, та яких добрив вона потребує.

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