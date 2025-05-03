Рідке добриво для герані: після нього рослина буде квітнути рясніше, ніж зазвичай

Герань є незмінною окрасою чисельних балконів і терас. Вона не тільки надзвичайно довго та рясно цвіте, але й за рослиною легко доглядати. Головне — вчасне удобрення квітки. Щоб забезпечити герань усіма необхідними поживними речовинами, можна зробити рідке добриво, і її цвітіння буде ряснішим, ніж будь-коли, пише видання Deccoria.

ВІДЕО ДНЯ

Герані потребують азоту, фосфору та калію, а також багатьох інших елементів (магнію, заліза, марганцю, міді, бору та молібдену). Збалансоване удобрення гарантує їм доступ до всіх цих поживних речовин у правильних пропорціях.

Герань слід підгодовувати один раз на тиждень протягом усього періоду вегетації. Для цього можна використовувати спеціальні добрива для герані або ті, що призначені для квітучих рослин. Домашні добрива, які може легко приготувати кожен, також чудово підходять для вирощування герані.

Вони робляться з простих інгредієнтів — води, кульбаби та базальтового борошна. Кульбабу часто вважають звичайним бур'яном, хоча вона є багатим джерелом вітамінів та інших цінних для рослин поживних речовин, особливо азоту, фосфору, калію та заліза. Базальтове борошно також містить ряд необхідних мікро- та макроелементів, таких як магній, кальцій, марганець, бор, мідь та молібден.

РЕКЛАМА

Збираємо близько 500 г квітів та листя кульбаби. Киньте його у відро та залийте 5 літрами води, бажано дощової. Додайте 5 столових ложок базальтового борошна та перемішайте. Залишити його на балконі або в кутку саду на 1−2 тижні, щодня помішуючи. Коли розчин перестане пінитися, процідіть його через сито та розведіть у співвідношенні 1:10 (1 частина добрива на 10 частин води).

Отриманим таким чином добривом ми поливаємо герань щотижня, щоб вона рясно цвіла до самого кінця сезону.

Читайте також поради садівників, як розмножувати герань влітку.

РЕКЛАМА

96

Читайте нас у Facebook