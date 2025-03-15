Літо у квітах: п'ять рослин, які варто посадити на дачі вже у березні

Як відомо, українські дачники дуже винахідливі і навіть квіти іноді висаджують не тільки й не так для краси. Однак початок активного садового сезону змушує задуматися, що посадити для настрою на своїй присадибній ділянці.

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Визначитись з вибором допомогли автори відомого українського видання, які склали ТОП-5 кольорів для посадки у другій половині березня.

Чорнобривці. Ці квіти мають, так би мовити, подвійне призначення, оскільки не лише тішать око яскравими фарбами, а й діють як фіто-захисники, відлякуючи шкідників та запобігаючи появі нематод.

Насіння чорнобривців швидко проростає — всього через 5−7 днів, до того ж не примхливе до складу ґрунту, і головне для їх успішного росту та розвитку — достатня кількість світла.

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Левкой

Ідеальний вибір для тих, хто цінує не лише красу, а й чудовий аромат. Ця квітка радує око протягом усього літа і здатна витримувати невеликі заморозки.

Для підвищення схожості насіння можна попередньо замочити. Однак після посадки поливайте помірно, тому що рослина не любить застою води.

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З плюсів — левкою чудово росте на одному місці кілька років, тому шукати все нове і нове грядку для нього не доведеться.

Айстри

Хоча основний період цвітіння айстр посідає серпень-вересень, їх розсаду варто починати сіяти саме у березні, щоб отримати міцні кущі до моменту висадки.

Айстри дуже потребують пухкого грунту і помірного поливу, але при цьому можуть рости навіть при температурі +15°C.

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Висаджувати їх на постійне місце рекомендується після загартовування. До речі, посадка айстр на ділянці, де торік росли чорнобривці, допоможе квітам стати міцнішими та стійкішими до хвороб.

Лобелія

Лобелія — це прикраса для вашого саду, яка також підходить для підвісних кашпо. Оскільки її насіння дуже дрібне, краще змішати його з піском для рівномірного розподілу при висіві. І зверніть увагу — поява сходів може розтягнутися на два тижні.

Рослина потребує регулярного, але помірного поливу, а коли висота розсади досягне 5 см, зріжте верхівки — це допоможе зробити кущі густішими.

Еустома

Така королева квітників нагадує троянду, проте її можна виростити із насіння. Насіння дрібне і краще вибирати дражоване — так вам буде легше здійснювати висів.

Потребує світла не менше 12 годин на день.

Поливайте тільки теплою водою, інакше коріння може загнити.

А ще пам'ятайте, що зрізаючи перші квіти на еустомі, ви стимулюєте її до утворення нових бутонів, що продовжує цвітіння.

У свою чергу, аграрій із Київщини розповів, як посадити на дачі тюльпани для яскравого цвітіння.

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