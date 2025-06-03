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Суспільство та люди

Критично важливим підприємствам можуть дозволити бронювати «ухилянтів»

17:44 3 червня 2025
Бронювання працівників на критично важливих підприємствах буде по-новому, фото з відкритих джерел

В Україні діють правила бронювання від мобілізації. Стало відомо, що критично важливі підприємства України зможуть бронювати працівників, які порушили мобілізаційне законодавство.

Про це йдеться у законопроєкті № 13335, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану», яким встановлюються особливості працевлаштування, бронювання та звільнення військовозобов'язаних фахівців критично важливих підприємствам у сфері оборонно-промислового комплексу, передає «Ліга закон».

Йдеться про людей, які не перебувають на військовому обліку, не уточнили особисті дані й перебувають у розшуку ТЦК.

Зазначається, що строк бронювання таких громадян не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору.

У разі, коли працівник протягом випробувального терміну не привів свої військово-облікові документи у відповідність до вимог чинного законодавства роботодавець матиме підстави для його звільнення.

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Бронювання дається не більше одного разу на рік.

Мета законопроєкту — швидке залучення нових працівників, усунення кадрового дефіциту та нестачі робочої сили.

Нагадаємо, до Верховної ради внесено законопроєкт, яким пропонується посилити покарання для ухилянтів та тих, хто допомагає їм залишити Україну.

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