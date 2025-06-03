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- 17:44 Критично важливим підприємствам можуть дозволити бронювати «ухилянтів»
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Критично важливим підприємствам можуть дозволити бронювати «ухилянтів»
В Україні діють правила бронювання від мобілізації. Стало відомо, що критично важливі підприємства України зможуть бронювати працівників, які порушили мобілізаційне законодавство.
Про це йдеться у законопроєкті № 13335, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану», яким встановлюються особливості працевлаштування, бронювання та звільнення військовозобов'язаних фахівців критично важливих підприємствам у сфері оборонно-промислового комплексу, передає «Ліга закон».
Йдеться про людей, які не перебувають на військовому обліку, не уточнили особисті дані й перебувають у розшуку ТЦК.
Зазначається, що строк бронювання таких громадян не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору.
У разі, коли працівник протягом випробувального терміну не привів свої військово-облікові документи у відповідність до вимог чинного законодавства роботодавець матиме підстави для його звільнення.
Бронювання дається не більше одного разу на рік.
Мета законопроєкту — швидке залучення нових працівників, усунення кадрового дефіциту та нестачі робочої сили.
Нагадаємо, до Верховної ради внесено законопроєкт, яким пропонується посилити покарання для ухилянтів та тих, хто допомагає їм залишити Україну.27
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