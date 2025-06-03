- 18:54 Потрібно внести зміни: що має знати та зробити пільговик, який змінив місце проживання
- 18:34 росія може напасти на НАТО протягом найближчих чотирьох років: похмурі прогнози Німеччини
- 17:58 Перехоплює подих: популярна реперка поділилася враженням
- 17:45 У Запоріжжі лікарі наживалися на поранених військових: кіберполіція розкрила шахрайську схему
- 17:44 Критично важливим підприємствам можуть дозволити бронювати «ухилянтів»
- 17:22 «Настав час покарати путіна — він чинить опір миру», — американський сенатор
- 16:56 Кабачкові млинці зі сметанним соусом від Лізи Глинської: просто, смачно, корисно
- 16:52 Рупор фармвиробників? Версія ЗМІ про те, що ховається за боротьбою нардепа Кузьміних за доступні ліки
- 16:33 Меган Маркл показала кадри, які вирізали з її шоу на Netflix
- 16:19 Завадила експерша ракетка світу: Світоліна залишилася на «Ролан Гаррос» без особистого рекорду
- 16:11 «Замало бути сильнішими та вправнішими за росіян. Тут головне — переконати їх та світ, що ми сильніші і вправніші»: Ігор Луценко про план перемоги України
- 16:01 Повторна атака на Кримський міст 3 червня: що відомо
Меган Маркл показала кадри, які вирізали з її шоу на Netflix
Меган Маркл поділилася видаленою сценою зі свого серіалу на Netflix «З любов'ю, Меган», яка не потрапила до шоу, натякаючи на запуск наступної частини пізніше цього року. Герцогиня Сассекська опублікувала в інстаграмі відео, в якому вона знялася разом із велнес-терапевтом Ренді Карін, пише gbnews.com.
На відео вони разом ріжуть фрукти, а Меган продемонструвала техніку розрізання ананаса, слідуючи природним діагональним візерункам на його поверхні й пояснюючи: «Природа дала вам усі підказки, як отримати ідеальний смак», перш ніж покласти шматочок свіжозрізаного фрукта до рота.
Перш ніж спробувати цей метод, Ренді Карін з ентузіазмом відповіла: «Як це класно. Мені подобається».
Використання Карін техніки Меган спрацювало ідеально, і вона змогла витягнути фрагмент ананаса саме так, як це продемонструвала герцогиня Сассекська.
Меган пояснила в інстаграмі походження кліпу як невикористані кадри з першого сезону.
«У першому сезоні „З любов’ю, Меган“ на @netflix було стільки хорошого, що не потрапило в серіал, просто не вистачило часу! — написала вона. — Ця сцена з милою Ренді Карін (@soulrefugespa) особливо весела, коли думаєш про літні розважальні поради та хитрощі».
У дописі також натякнули на повернення програми, а Меган додала: «Чудові вихідні, щоб переглянути або надолужити згаяне в шоу, оскільки ми готуємося до другого сезону цього літа та всіх розваг, які попереду з @aseverofficial».
«З любов’ю, Меган» — перший сольний проєкт герцогині Сассекської для Netflix, він очолив рейтинг переглядів стримера після прем’єри 4 березня.
Меган використала цей кліп, щоб натякнути на повернення свого шоу «З любов’ю, Меган» пізніше цього року. Герцогиня Сассекська сподівається, що майбутній серіал відродить репутацію її шоу серед критиків.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Меган Маркл загрожує позов на 10 мільйонів доларів через рецепт солі для ванн.
Фото: скриншот відео Меган Маркл73
Читайте нас у Facebook
Левам — «Лицар Жезлів», Козорогам — «Лицар Мечів», а Близнюкам — «Світ»: Таро-прогноз та поради карт на 3 червня