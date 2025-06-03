Меган Маркл показала кадри, які вирізали з її шоу на Netflix

Меган Маркл поділилася видаленою сценою зі свого серіалу на Netflix «З любов'ю, Меган», яка не потрапила до шоу, натякаючи на запуск наступної частини пізніше цього року. Герцогиня Сассекська опублікувала в інстаграмі відео, в якому вона знялася разом із велнес-терапевтом Ренді Карін, пише gbnews.com.

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На відео вони разом ріжуть фрукти, а Меган продемонструвала техніку розрізання ананаса, слідуючи природним діагональним візерункам на його поверхні й пояснюючи: «Природа дала вам усі підказки, як отримати ідеальний смак», перш ніж покласти шматочок свіжозрізаного фрукта до рота.

Перш ніж спробувати цей метод, Ренді Карін з ентузіазмом відповіла: «Як це класно. Мені подобається».

Використання Карін техніки Меган спрацювало ідеально, і вона змогла витягнути фрагмент ананаса саме так, як це продемонструвала герцогиня Сассекська.

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Меган пояснила в інстаграмі походження кліпу як невикористані кадри з першого сезону.

«У першому сезоні „З любов’ю, Меган“ на @netflix було стільки хорошого, що не потрапило в серіал, просто не вистачило часу! — написала вона. — Ця сцена з милою Ренді Карін (@soulrefugespa) особливо весела, коли думаєш про літні розважальні поради та хитрощі».

У дописі також натякнули на повернення програми, а Меган додала: «Чудові вихідні, щоб переглянути або надолужити згаяне в шоу, оскільки ми готуємося до другого сезону цього літа та всіх розваг, які попереду з @aseverofficial».

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«З любов’ю, Меган» — перший сольний проєкт герцогині Сассекської для Netflix, він очолив рейтинг переглядів стримера після прем’єри 4 березня.

Меган використала цей кліп, щоб натякнути на повернення свого шоу «З любов’ю, Меган» пізніше цього року. Герцогиня Сассекська сподівається, що майбутній серіал відродить репутацію її шоу серед критиків.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Меган Маркл загрожує позов на 10 мільйонів доларів через рецепт солі для ванн.

Фото: скриншот відео Меган Маркл

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