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Є ті, хто робить краще: Меган Маркл захищається від звинувачень

16:24 7 квітня 2025
Меган Маркл Скрин відео

Герцогиня Сассекська зіткнулася з критикою після того, як запустила свій останній проект — «З любов’ю, Меган». Прем'єра шоу Netflix відбулася 4 березня і викликала неоднозначну реакцію глядачів. Дехто назвав його «невідповідним», вказавши на підроблену кухню та цілу лінію каструль Le Creuset, пише Fox News.

«Мені потрібно працювати, і я люблю працювати, — сказала 43-річна колишня актриса The New York Times. — Це спосіб, яким я можу поєднати своє домашнє життя та роботу».

Меган Маркл переживає через критику глядачів.

«Хіба люди не знають, що моє життя не завжди було таким?» — запитала вона.

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Маркл вийшла заміж за принца Гаррі в 2018 році. Вона працювала старшим членом королівської сім'ї, поки пара не вирішила відмовитися від своїх обов'язків у 2020 році. До вересня 2020 року принц Гаррі та Маркл уклали угоду з Netflix «про розробку серіалів за сценарієм і без нього, фільмів, документальних фільмів і дитячих програм для потокового сервісу».

Маркл завжди цікавилася хостингом і кулінарією, сказала вона виданню. Навчаючись у Північно-Західному університеті, вона придумала рецепт для сендвіча з смаженим сиром.

Проте Маркл визнала, що вона не є кухарем.

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«Є професіонали, які роблять це краще, ніж я», — зазначила герцогиня Сассекська.

В останню спробу показати, що вона така ж, як і всі інші, Маркл зізналася, що використовує заморожені курячі нагетси, вегетаріанські гамбургери та татер-тот, коли залишається сама з дітьми.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Меган Маркл на старті запуску нового бренду вважає, що виявляє турботу про людей.

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