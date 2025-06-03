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Потрібно внести зміни: що має знати та зробити пільговик, який змінив місце проживання
Деякі категорії громадян мають право на різноманітні пільги, в тому числі й на оплату комунальних послуг.
В Пенсійному фонді роз'яснили певні моменти для для людей, які користуються пільгами, але змінили місце проживання. Адаже всі їхні дані зафіксовані у відповідному держреєстрі.
«Пільги надаються як за фактичним, так і за зареєстрованим місцем проживання пільговика. Для зміни пільговиком місця отримання пільг необхідно внести зміни до Реєстру осіб, які мають право на пільги», — йдеться у повідомленні ПФУ.
Для коригування інформації пільговик має протягом 30 днів повідомити про зміни орган Пенсійного фонду України, подавши нову заяву. Це можна зробити як особисто — звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України, так і поштою, надіславши документ на адресу органу Фонду. Також є змога надати цю інформацію онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через портал «Дія».
Також в Пенсійному фонді пояснили, в чому різниця між субсидіантами та пільговиками, які мають певні преференції при сплаті за комунальні послуги.
Житлова субсидія — це фінансова допомога від держави, яка призначається домогосподарствам з невисокими доходами, що не можуть самостійно оплачувати повну вартість комунальних послуг.
А пільга — це визначена законом перевага, яка надається окремим категоріям громадян, зокрема, ветеранам, родинам загиблих військовослужбовців, «чорнобильцям», багатодітним родинам, дітям війни та інші.
«Пільга може надаватися як з урахуванням доходів сім’ї, так і без такого урахування — залежно від категорії отримувача. Якщо особа одночасно має право на житлову субсидію і на пільгу, то надається лише один з видів державної підтримки», — додали в ПФУ.
Нагадаємо, що нещодавно на обговорення було винесено урядовий проєкт, яким пропонується спростити умови надання субсидії деяким домогосподарствам. Зокрема, в документі згадуються дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини, а також багатодітні родини, в яких проживає щонайменше троє дітей, а одна дитина знаходиться під опікою або піклуванням.
Фото Pixabay4
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