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Для трьох категорій українців можуть змінити умови надання субсидій: що пропонують та кого стосується
В Україні, де наразі переоформлюють субсидії на оплату послуг ЖКГ на неопалювальний сезон, хочуть спростити оформлення держдопомоги кільком категоріям громадян.
Як пише «На пенсії», на сайті профспілок розміщений для обговорення проєтк, розроблений Каміном, яким пропонують скоротити кількість вимог для отримання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг трьом категоріям домогосподарств:
- дитячих будинків сімейного типу;
- прийомних родин, в яких виховується хоча б одна дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування;
- багатодітних сімей, в яких проживає щонайменше троє дітей, одна з яких перебуває під опікою або піклуванням.
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Таким домогосподарствам, зокрема, пропонують надавати субсидію навіть у разі купівлі ними житла, транспортного засобу чи земельної ділянки, наявності в дитини-сироти нерухомого майна, а також наявності у дитини депозиту, що перевищує 100 тисяч гривень. Також в планах — підвищення розміру простроченої заборгованості за комуналку, при якому субсидію не призначають, до розміру мінімальної заробітної плати станом на початок року.
Нагадаємо, що цього літа завершать експеримент зі спрощеним оформленням субсидій, а у лютому наступного року — зі спрощеного подання заявки на пільги.
Фото Pixabay62
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