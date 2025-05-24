Для трьох категорій українців можуть змінити умови надання субсидій: що пропонують та кого стосується

В Україні, де наразі переоформлюють субсидії на оплату послуг ЖКГ на неопалювальний сезон, хочуть спростити оформлення держдопомоги кільком категоріям громадян.

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Як пише «На пенсії», на сайті профспілок розміщений для обговорення проєтк, розроблений Каміном, яким пропонують скоротити кількість вимог для отримання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг трьом категоріям домогосподарств:

дитячих будинків сімейного типу;

прийомних родин, в яких виховується хоча б одна дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування;

багатодітних сімей, в яких проживає щонайменше троє дітей, одна з яких перебуває під опікою або піклуванням.

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Таким домогосподарствам, зокрема, пропонують надавати субсидію навіть у разі купівлі ними житла, транспортного засобу чи земельної ділянки, наявності в дитини-сироти нерухомого майна, а також наявності у дитини депозиту, що перевищує 100 тисяч гривень. Також в планах — підвищення розміру простроченої заборгованості за комуналку, при якому субсидію не призначають, до розміру мінімальної заробітної плати станом на початок року.

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Нагадаємо, що цього літа завершать експеримент зі спрощеним оформленням субсидій, а у лютому наступного року — зі спрощеного подання заявки на пільги.

Фото Pixabay

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