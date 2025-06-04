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- 09:53 Пенсії підвищать залежно від дати народження: хто та які надбавки отримає
Пенсії підвищать залежно від дати народження: хто та які надбавки отримає
Українські пенсіонери, які досягли певного віку, можуть розрааховувати на доплати до пенсій, отримуючи так звані «вікові».
Як пояснює експерт із пенсійних питань видання «На пенсії» Сергій Коробкін, виплати особам, які досягли 80 років, було запроваджено ще у квітні 2020 року. Згодом з’явилося підвищення для людей віком 75−79 років. Останніми надбавки стали отримувати люди віком 70−74 роки — з жовтня 2022 року.
«Встановлюється підвищення з дати, коли людина досягає певного пенсійного віку. Якщо 70 років людині виповнилося в середині місяця, то від дня народження їй встановлять доплату лише за пів місяця у розмірі приблизно 150 грн. Якщо людині виповнюється 75 років, то пенсія зростає ще на 156 грн (замість 300 встановлюють 456 грн). Коли людині виповнюється 80 років, то пенсію збільшують ще на 114 грн (замість 456 встановлюють 570 грн)», — наголосив Сергій Коробкін.
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Окрім прив’язки до віку, є ще одне правило, без якого ця виплата не нараховуватиметься. І це — розмір пенсії. Якщо виплата перевищує 10 340,35 грн, то доплату таким пенсіонерам не нараховують.
Зазначимо, що в Україні 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави. Нині майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн українців. Середня виплата у працюючих пенсіонерів — близько 6257 грн. Для порівняння: середня пенсія по країні — 5851 грн (або 141 $).
Матеріал «Доплати пенсіонерам та техогляд авто за новими цінами: що зміниться для українців з 1 червня 2025 року» читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото Pixabay226
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