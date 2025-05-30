Доплати пенсіонерам та техогляд авто за новими цінами: що зміниться для українців з 1 червня 2025 року

З 1 червня на українців чекають важливі зміни у різних сферах життя — від соціальних виплат до банківських операцій та техогляду транспортних засобів.

ВІДЕО ДНЯ

— Обмеження на банківські перекази

У межах меморандуму про прозорість фінансових послуг, українські банки знижують ліміти на перекази між картками для клієнтів середнього та низького ризику—тепер вони складатимуть 100 тисяч грн на місяць замість 150 тисяч грн. Для підвищення лімітів потрібно підтвердити джерело та розмір доходів.

— Зміни у техогляді

З 1 червня зростає вартість проходження техогляду, відповідно до нових правил:

• 1 700 грн для легкових і вантажних авто до 3,5 тонн (раніше було 1 050 грн).

• 2 300 грн для автобусів і вантажівок понад 3,5 тонн (було 1 500 грн).

• До 2 300 грн для мотоциклів і причепів (залежно від категорії).

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— Нові цифрові сервіси у «Дії»

Відтепер у «Дії» працюватиме мультишеринг документів—бізнесу буде простіше отримати пакет необхідних документів від клієнта. Відепер у кілька кліків можна отримати від клієнта весь пакет потрібних документів без ксерокопій, файлів та помилок у паперах.

Для користування сервісом мультишерингу необхідно налаштувати або оновити інтеграцію з «Дією». Послуга платна для бізнесу, але безкоштовна для клієнтів, які надсилають документи.

На порталі держпослуг також з’явиться новий функціонал на базі штучного інтелекту для швидкого отримання довідок та інформації — достатньо буде лише описати свою ситуацію.

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— Підвищення пенсій для працюючих пенсіонерів

Ті, кому в квітні провели перерахунок виплат, отримають підвищені пенсії разом із доплатами за квітень і травень. Йдеться про тих, хто після останнього перерахунку або призначення пенсії набрав 24 місяці страхового стажу. За даними Мінсоцполітики, це стосується близько 629 тисяч людей.

Також для пенсіонерів із пенсією менш ніж 10 340 грн продовжують діяти вікові надбавки:

• +300 грн для тих, кому 70−74 роки.

• +456 грн для тих, хто у віці 75−79 років.

• +570 грн для осіб 80 років і старших.

Виплата у перший місяць нараховується пропорційно до кількості днів після дня народження. Тобто не від початку місяця, а саме від дня, коли пенсіонер досяг відповідного віку.

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Раніше «ФАКТИ» писали, кому потрібно до 1 липня особисто звернутися для нарахування субсидії.

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