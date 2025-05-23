Доплати до пенсій: хто скоро отримає до 2361 гривні додатково на місяць

Через війну та пов'язані з нею негаразди багато українців, на жаль, не можуть розраховувати на покращення свого життя завдяки індексації пенсій.



Водночас в такій ситуації сподіватися залишається лише на доплати до пенсій, пише видання «На пенсії».



Як відомо, в Україні передбачено кілька видів доплат. Зокрема, доплати до пенсії почесним донорам.

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Відповідно до законодавства, почесні донори України, тобто особи, які за життя безкоштовно здали 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми крові, або 40 доз клітин крові (тромбоцити, еритроцити, лейкоцити), можуть отримувати надбавку до пенсії в розмірі 10% від прожиткового мінімуму. У 2025 році ця сума становить 292 гривні.

Для отримання доплати, потрібно подати до Пенсійного фонду відповідну заяву, надав посвідчення почесного донора.

Вікові доплати до пенсії також передбачені після досягнення людиною певного віку:

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- після досягнення 70 років — 300 гривень;

- після досягнення 75 років — 456 гривень;

- після досягнення 80 років — 570 гривень.

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Такі доплати до пенсії призначають автоматично, без звернень до Пенсійного фонду.



Одинокі пенсіонери, які потребують постійного стороннього догляду, мають право на спеціальні доплати за догляд. Розмір таких доплат становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році це 944,4 гривні).

Для отримання таких доплат потрібно написати відповідну заяву у ПФУ, пред’явивши висновок лікарсько-експертної комісії.

Доплати до пенсії за проживання у забрудненій зоні можуть отримувати пенсіонери, які не працюють і постійно проживають у зоні обов’язкового або безумовного (обов'язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення. Вони можуть отримувати по 2361 гривні на місяць.

Обов’язковою умовою для позначення таких виплат є наявність посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Також нагадаємо ще одну гарну новину — у червні деякі пенсіонери отримають гроші за декілька місяців після перерахунку.

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