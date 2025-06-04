Зеленський підписав закон про зарплати чиновників: що повинно змінитися

Минулого року в Мінфіні підрахували, що у листопаді 2024 року середня заробітна плата працівників центральних органів державної влади в Україні коливалася від 65,2 тис. грн. до 118,7 тис. грн. А наразі президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

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Про це повідомили у Національному агентстві України з питань державної служби. Класифікація надасть змогу порівнювати оплату праці на держслужбі з ринком праці в Україні — бухгалтерів з бухгалтерами, юристів з юристами, HR з HR, а не держслужбовців загалом із знеособленим ринком.

Відповідно до закону, складовими заробітної плати державного службовця є:

Стала заробітна плата:

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Посадовий оклад (з 1 січня 2026 року мінімальний розмір посадового окладу не може становити менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Надбавка за вислугу років (2% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу) — з 1 квітня 2025 року.

Надбавка за ранг (визначається Кабінетом міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби), у 2025 році передбачається, що розміри залишаться незмінними.

Варіативна заробітна плата:

Місячна премія (не може перевищувати 30% розміру посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця).

Квартальна премія (не може перевищувати 90% розміру посадового окладу державного службовця за фактично відпрацьований час протягом кварталу).

Премія за результатами щорічного оцінювання.

Зазначимо, що відповідний закон був ухвалений парламентом у березні цього року. Документ спрямовано на підвищення зарплат чиновників. Планується підняти зарплати до 70−90% від аналогічних посад в приватному секторі. До речі, в квітні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 57,2 тисячі гривень (у порівнянні з квітнем 2024 року вона збільшилася на 19,3%). Це значно більше, ніж в цілому по Україні (19,9 тисяч гривень).

Фото Pixabay

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