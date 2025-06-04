«Газпром» тихцем поховав плани щодо розвитку нового газорозподільного хабу в Туреччині, закривши двері для потенційної можливості відновити позиції на європейських ринках, що були втрачені після вторгнення в Україну. Відомо, що проєкт зіткнувся зі значними проблемами. Мова йде про відсутність у Туреччини вільних потужностей експортних трубопроводів до Південної Європи та небажання Анкари дозволити «Газпрому» спільно продавати газ, що обмежувало вплив росії на хаб.

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Саме відкладення проєкту означає, що «Газпром» не зможе відновити навіть частину поставок газу до Європи, які раніше приносили близько 8 мільярдів доларів на місяць, пише Bloomberg.

Падіння обсягів поставок російської нафти призвело до зниження вартості експорту до найнижчого рівня за два роки.

З виведенням з експлуатації трубопроводів «Північного потоку» до Німеччини та закінченням терміну транзиту газу через Україну у 2024 році «Газпром» розглядав Туреччину, яка вже підключена до двох основних російських трубопроводів, як шлях повернення до Європи. Остання була найбільшим експортним ринком. Але після місяців розгляду варіантів компанія дійшла висновку, що це не є реальним, і в основному припинила роботу, повідомили особи, обізнані з цим питанням.

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Цей результат закрив для «Газпрому» можливість відновити хоча б частину постачання газу до Європи.

Попри те, що путін публічно рекламував цю пропозицію ще у жовтні, вона завжди стикалася зі значними проблемами. Європейський союз також просуває пропозицію заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року.

Ідея турецького хабу не походила від «Газпрому» і, ймовірно, зародилася в політичних колах, близьких до кремля, зазначають обізнані з питанням джерела. За словами одного з них, керівництво компанії спочатку було здивоване, почувши, що путін публічно просуває цю концепцію. Проте експортний підрозділ газового гіганта активно взявся за реалізацію плану.

За словами одного з джерел, пропускна здатність турецьких трубопроводів до країн — членів ЄС Греції та Болгарії була занадто обмеженою, щоб забезпечити значне додаткове постачання. Такі обмеження пропускної здатності транскордонних потоків підірвали перспективи створення повномасштабного турецького хабу з власним індексом цін, зазначило джерело.

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Минулого року на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом путін повторив, що турецька ідея все ще залишається на порядку денному і допоможе створити «збалансовані механізми ціноутворення» для російського газу. Однак вже були ознаки того, що амбіції скорочені, оскільки президент раніше виключив можливість зберігання великих обсягів російського газу в Туреччині, що є необхідною умовою для створення великого хабу.

Керівництво «Газпрому» вже давно перестало обговорювати турецький хаб як всередині компанії, так і на зустрічах з урядовцями країни, зазначають джерела.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що США хочуть повернути російський газ до Європи.

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