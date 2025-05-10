В той час як Трамп створює видимість, ніби він чинить тиск на росію, офіційні особи з Вашингтона і москви обговорюють можливість допомоги США у відновленні продажів російського газу на континент. Про це повідомили агентству Reuters джерела, знайомі з ходом переговорів. Європа скоротила імпорт російського газу після вторгнення москви в Україну в 2022 році, що призвело до того, що російський експортер «Газпром» наступного року зазнав збитків у розмірі 7 мільярдів доларів

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Джерела кажуть, що відновлення ролі москви на газовому ринку Європейського Союзу може допомогти закріпити мирну угоду з президентом рф. Хоча більша частина Європи шукає альтернативні джерела постачання, деякі покупці залишилися, і представники галузі кажуть, що після укладення мирної угоди їх може стати ще більше. Що стосується росії, то ніщо не вдарило по її економіці сильніше, ніж втрата більшої частини європейського газового ринку три роки тому. Участь Вашингтона у відновленні газових постач може допомогти москві зорієнтуватися в політичній опозиції в більшій частині Європи.

За словами дипломатичних джерел і джерела в Білому домі, участь США також принесе користь Вашингтону, оскільки дасть йому можливість контролювати обсяги російського газу, що повертається до Європи.

З 2022 року Європа звернулася до інших постачальників газу, в тому числі до американського експорту скрапленого природного газу (СПГ).

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Посол США Стів Віткофф і уповноважений путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв провели перемовини про газ в рамках мирних переговорів щодо України, повідомили два з восьми джерел.

На маршруті, що перетинає Балтійське море, «Газпром» контролює два газопроводи-близнюки «Північний потік 1» і «Північний потік 2», які підтримуються європейськими фірмами, що володіють пакетами акцій.

Серед країн, що все ще купують газ, — Угорщина і Словаччина, які отримують його через газопровід «Турецький потік». Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія отримують ЗПГ від російського «Новатека» за довгостроковими контрактами.

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Щодо того, як американці можуть долучитися до цього процесу, джерела повідомили, що сьогодні на переговорах обговорюється можливість участі американських інвесторів у газопроводі «Північний потік», що з'єднує росію і Німеччину, або в трубопроводі, що перетинає Україну, або в самому «Газпромі». Американські фірми також можуть виступати в ролі покупців, купуючи газ у «Газпрому» і постачаючи його в Європу, в тому числі в Німеччину. Також розглядалася ідея про те, що американський покупець купуватиме російський газ, а потім експортуватиме його до Європи, як спосіб пом'якшити європейську політичну опозицію до відновлення постачання.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася проти повернення до російських енергоносіїв.

«Дехто все ще каже, що ми повинні знову відкрити кран російського газу і нафти. Це було б помилкою історичного масштабу, і ми ніколи не дозволимо цьому статися, — заявила вона на засіданні Європарламенту 7 травня. — росія знову і знову доводить, що вона не є надійним постачальником».

Брюссель хоче заборонити нові російські газові угоди до кінця 2025 року і заборонити імпорт за чинними угодами до кінця 2027 року. План, який буде обговорюватися наступного місяця, потребує схвалення Європейського парламенту та більшості країн-членів ЄС. Угорщина і Словаччина, як і раніше, висловили свою незгоду з цим кроком.

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Раніше експерти висловили думку, що політика Трампа по війні в Україні та щодо санкцій проти рф ставить весь світ у незмірно гірше становище.

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