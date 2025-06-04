41.15 / 41.72 47.02 / 47.66
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Не кохання, а бізнес: Меган Маркл і принц Гаррі переживають кризу

17:15 4 червня 2025
Меган Маркл та принц Гаррі

Спільні публічні появи Меган Маркл та принца Гаррі стають дедалі рідкіснішими. Близькі до них джерела стверджують, що їхні стосунки переживають кризу, яку Сассекси не підтверджують.

«Єдине, що їх тримає разом, це не кохання, а бізнес», — розповідають вони, пише edatv.news.

У центрі уваги — шокуюча цифра: 80 мільйонів доларів. Ця сума стала частиною фінансової угоди, яку Меган планує укласти у разі розлучення. Угода включає збереження її титулу, способу життя та виключну опіку над дітьми.

Меган усвідомлює, що її позиція в ЗМІ тісно пов'язана з королівською родиною. Хоча вона намагалася побудувати свою незалежну ідентичність, її актуальність все ще залежить від титулу, який вона носить.

РЕКЛАМА

«Втрата цього зв'язку може означати різке падіння її впливу в ЗМІ та бізнесі», — кажуть джерела.

Для пари залишатися разом — це більше, ніж сентиментальність і емоції. Збереження союзу також означає збереження імперії, побудованої спільними зусиллями. Розлучення означало б руйнування іміджу, який зробив їх унікальними та впізнаваними в усьому світі.

«Якщо Меган та Гаррі розлучаться, не тільки їхній шлюб розпадеться, а й їхня імперія зазнає краху. Ця реальність показує, що зв'язок між ними виходить за рамки емоційного», — додають інсайдери.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про умови, які поставив Netflix Меган Маркл для подовження багатомільйонного контракту.

46

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп на червень. Фото з відкритих джерел

Місяць Водяного Коня: східний гороскоп на червень 2025 року

Кому збільшать пенсії на 500 гривень в Україні

Частині пенсіонерів планують збільшити пенсії на майже 500 гривень: кому «пощастить»

Таро-розклад на 4 червня. Фото&nbsp;— Pixabay

Стрільцям — «Правосуддя» та витримка, Рибам — «Вежа» та несподіваний поворот: Таро-прогноз на середу, 4 червня

Навантаження ракети Taurus

Неочікувано: як більшість німців ставиться до постачання ракет Taurus Україні

Наступний матеріал
Новини партнерів