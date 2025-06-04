Не кохання, а бізнес: Меган Маркл і принц Гаррі переживають кризу

Спільні публічні появи Меган Маркл та принца Гаррі стають дедалі рідкіснішими. Близькі до них джерела стверджують, що їхні стосунки переживають кризу, яку Сассекси не підтверджують.

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«Єдине, що їх тримає разом, це не кохання, а бізнес», — розповідають вони, пише edatv.news.

У центрі уваги — шокуюча цифра: 80 мільйонів доларів. Ця сума стала частиною фінансової угоди, яку Меган планує укласти у разі розлучення. Угода включає збереження її титулу, способу життя та виключну опіку над дітьми.

Меган усвідомлює, що її позиція в ЗМІ тісно пов'язана з королівською родиною. Хоча вона намагалася побудувати свою незалежну ідентичність, її актуальність все ще залежить від титулу, який вона носить.

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«Втрата цього зв'язку може означати різке падіння її впливу в ЗМІ та бізнесі», — кажуть джерела.

Для пари залишатися разом — це більше, ніж сентиментальність і емоції. Збереження союзу також означає збереження імперії, побудованої спільними зусиллями. Розлучення означало б руйнування іміджу, який зробив їх унікальними та впізнаваними в усьому світі.

«Якщо Меган та Гаррі розлучаться, не тільки їхній шлюб розпадеться, а й їхня імперія зазнає краху. Ця реальність показує, що зв'язок між ними виходить за рамки емоційного», — додають інсайдери.

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Раніше «ФАКТИ» писали про умови, які поставив Netflix Меган Маркл для подовження багатомільйонного контракту.

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