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Не кохання, а бізнес: Меган Маркл і принц Гаррі переживають кризу
Спільні публічні появи Меган Маркл та принца Гаррі стають дедалі рідкіснішими. Близькі до них джерела стверджують, що їхні стосунки переживають кризу, яку Сассекси не підтверджують.
«Єдине, що їх тримає разом, це не кохання, а бізнес», — розповідають вони, пише edatv.news.
У центрі уваги — шокуюча цифра: 80 мільйонів доларів. Ця сума стала частиною фінансової угоди, яку Меган планує укласти у разі розлучення. Угода включає збереження її титулу, способу життя та виключну опіку над дітьми.
Меган усвідомлює, що її позиція в ЗМІ тісно пов'язана з королівською родиною. Хоча вона намагалася побудувати свою незалежну ідентичність, її актуальність все ще залежить від титулу, який вона носить.
«Втрата цього зв'язку може означати різке падіння її впливу в ЗМІ та бізнесі», — кажуть джерела.
Для пари залишатися разом — це більше, ніж сентиментальність і емоції. Збереження союзу також означає збереження імперії, побудованої спільними зусиллями. Розлучення означало б руйнування іміджу, який зробив їх унікальними та впізнаваними в усьому світі.
«Якщо Меган та Гаррі розлучаться, не тільки їхній шлюб розпадеться, а й їхня імперія зазнає краху. Ця реальність показує, що зв'язок між ними виходить за рамки емоційного», — додають інсайдери.
Раніше «ФАКТИ» писали про умови, які поставив Netflix Меган Маркл для подовження багатомільйонного контракту.46
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