Ледве не зламали мене: популярний співак про мобілізацію на фронт

Популярний співак, композитор, учасник проєктів «Голос країни» та «Х-фактор» Микита Ломакін (Nikita Lomakin) вперше за довгий час вийшов на звʼязок зі своїми шанувальниками. На сторінці у соціальній мережі артист написав, що його було мобілізовано і він довгий час не мав можливості і бажання розповідати про все, що побачив. Микита виклав світлини у військовій формі та роздуми, які не дають йому спокою.

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«Мене мобілізували достатньо жорстко як і багатьох чоловіків нашої країни, — повідомив Микита. — З першого дня своєї мобілізації я не мав ні сил, ні можливості все розповісти, був розчарований у людяності і світі після почутого і побаченого. Тепер я спостерігаю з середини, що війна накоїла в душах та думках людей.

Ситуації, які вже трапилися зі мною, ледве не зламали мене. В таких умовах складно знайти філософію та віру або мати хоч якусь надію. Але я тримаюсь і не втрачаю повагу до людської душі, не припиняю думати".

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Співак написав, що буде намагатися триматися і далі, залишаючись людиною.

«Я знаю, що мою любов до світу почують тільки тоді, коли дізнаються, що я витримав і при цьому залишив свої чисті наміри до кожного ближнього, — додав Микита. — Тож я живий, буду намагатися іноді писати свої трансформаційні думки. І писати в блокноті пісні.

Зараз складні часи. Співчувайте людям! Це відкриє вам очі на прийняття особистих труднощів та прибере заздрість та ненависть… Тримайтесь, світлі душі".

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Артиста підтримали у коментарях багато з його колег.

«Нікіта, які ти важливі речі написав! — додала Марічка Бурмака. — Які розумні і мудрі! Бог збереже тебе! Ти дуже крутий».

«Сил тобі та Божої підтримки», — побажала Камалія.

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«Дякую за те, що написав! — відреагував Влад Дарвін. — Щиро бажаю тобі Божої опіки, щоб тебе оминали всі негаразди. Ти надзвичайно добра людина, крутий музикант, і як людина творчості — емпатичний, вразливий. Тож я бажаю тобі сили духу, щоб витримати все».

Раніше популярний музикант мобілізувався до лав ЗСУ.

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