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Стиль життя

Як ласувати одним з улюблених десертів французів: ці нюанси треба знати

22:27 4 червня 2025
Крем-брюле. Фото Ольги Сметанської, «ФАКТИ»

Крем-брюле — один з улюблених десертів у Франції. Він популярний у всьому світі і, звичайно, в Україні. Крем-брюле — десерт із заварного крему з карамельною скоринкою. Зазвичай він подається охолодженим.

Готують крем-брюле, використовуючи жовтки, цукор, вершки та ваніль. Нагріті вершки змішують з рештою інгредієнтів, а потім запікають. Скоринку карамелізують. Іноді крем-брюле доповнюють іншими інгредієнтами, наприклад, лавандою. Це теж неймовірно смачно.

Їдять крем-брюле за допомогою десертної ложки. Спочатку нею розбивають скоринку, змішують її шматочки з тим, що було під нею, і ласують. Поєднання хрумкого та ніжного чудове.

Якщо скоринку розбити занадто складно, це свідчить про помилки у приготуванні.

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До речі, приготувати вишуканий десерт можна й в домашніх умовах, це просто, але знадобиться певна вправність. Подавайте крем-брюле гарно, як у ресторані. Атмосфера має велике значення.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно їсти пахлаву. Ольга Сметанська поділилася нюансами.

Фото Ольги Сметанської

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