Десерт з особливим шармом: полуничне крем-брюле від фудекспертки Світлани Левицької

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше розповідала, як приготувати австрійську випічку рейндлінг, поділилася рецептом сезонного десерту — полуничного крем-брюле.

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«Крем-брюле — сам по собі смачний десерт, але полуниця додає йому особливого шарму! Ви маєте спробувати, поки сезон», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Для полуничної начинки: Полуниця — 400 г;

Цукор — 75−100 г. Для крем-брюле: РЕКЛАМА Вершки жирністю не нижче 30% - 500 мл;

Яєчні жовтки — 6 шт.;

Ваніль;

Цукор білий — 75 г;

Цукор тростинний для посипки.

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Приготування: РЕКЛАМА Для полуничної начинки полуницю почистити, розімʼяти (не надто ретельно, щоб залишились волокна), протерти через сито. Додати цукор, залишити, щоб полуниця виділила ще трохи соку — ще раз відцідити. Нам потрібна максимально суха полунична маса. Сік і сироп у цьому рецепті нам не знадобляться, можна їх використати для чаю, морсу чи заморозити полуничний лід.

Для крем-брюле жовтки перетираємо із білим цукром і ваніллю, можна вінчиком, головне — розчинити цукор.

Вершки доведіть до кипіння, вимкніть вогонь і вливайте в яєчну суміш поступово, щоб жовтки не зварилися, постійно при цьому помішуючи.

На дно форм викладаємо полуничне пюре, не багато, буквально по ложці.

Виливаємо яєчно-вершкову суміш, лийте по ложці, щоб вона не змішалась з полуницею.

Поставте формочки у глибоке деко, залийте окропом на ½ висоти формочок і відправляйте в розігріту до 100 градусів духовку на 1 годину.

Після запікання десерт потрібно повністю охолодити і стабілізувати в холодильнику. Орієнтовно 3−4 години.

Цукрову шапочку, щоб вона не розмʼякла робіть перед самою подачею. Якщо у вас нема газової горілки — не біда, можна обпалити, поставивши в духовку на режим гриль на 2−3 хвилини.

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Фото — скріншот

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