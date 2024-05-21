Десерт з особливим шармом: полуничне крем-брюле від фудекспертки Світлани Левицької
Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше розповідала, як приготувати австрійську випічку рейндлінг, поділилася рецептом сезонного десерту — полуничного крем-брюле.
«Крем-брюле — сам по собі смачний десерт, але полуниця додає йому особливого шарму! Ви маєте спробувати, поки сезон», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
Для полуничної начинки:
- Полуниця — 400 г;
- Цукор — 75−100 г.
Для крем-брюле:
- Вершки жирністю не нижче 30% - 500 мл;
- Яєчні жовтки — 6 шт.;
- Ваніль;
- Цукор білий — 75 г;
- Цукор тростинний для посипки.
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Приготування:
- Для полуничної начинки полуницю почистити, розімʼяти (не надто ретельно, щоб залишились волокна), протерти через сито. Додати цукор, залишити, щоб полуниця виділила ще трохи соку — ще раз відцідити. Нам потрібна максимально суха полунична маса. Сік і сироп у цьому рецепті нам не знадобляться, можна їх використати для чаю, морсу чи заморозити полуничний лід.
- Для крем-брюле жовтки перетираємо із білим цукром і ваніллю, можна вінчиком, головне — розчинити цукор.
- Вершки доведіть до кипіння, вимкніть вогонь і вливайте в яєчну суміш поступово, щоб жовтки не зварилися, постійно при цьому помішуючи.
- На дно форм викладаємо полуничне пюре, не багато, буквально по ложці.
- Виливаємо яєчно-вершкову суміш, лийте по ложці, щоб вона не змішалась з полуницею.
- Поставте формочки у глибоке деко, залийте окропом на ½ висоти формочок і відправляйте в розігріту до 100 градусів духовку на 1 годину.
- Після запікання десерт потрібно повністю охолодити і стабілізувати в холодильнику. Орієнтовно 3−4 години.
- Цукрову шапочку, щоб вона не розмʼякла робіть перед самою подачею. Якщо у вас нема газової горілки — не біда, можна обпалити, поставивши в духовку на режим гриль на 2−3 хвилини.
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Фото — скріншот81
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