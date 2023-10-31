Крем-брюле: дуже простий рецепт знаменитих ласощів

Багато хто куштував морозиво зі смаком крем-брюле, але далеко не кожен знає справжній смак цих знаменитих ласощів. А він особливий!

Простим рецептом десерту поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше давала рецепт вітамінного салату.

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Крем-брюле (на шість порцій) Жовтки яєць — 4 штуки

Цукор — 6 столових ложок

Коричневий цукор — 2 столових ложки

Вершки 30% - 450 г

Сіль — половина чайної ложки

Жовтки яєць з'єднати з сумішшю цукру і вершків, попередньо поставленою в мікрохвильовку для розчинення цукру. Розлити по формочках для запікання. Помістити ці формочки в глибоке деко і заповнити його водою так, щоб вона доходила до половини формочок. Запікати в духовці за температури 180 градусів протягом 40 хвилин.

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Дати десерту охолонути і помістити в холодильник на кілька годин або на ніч. Перед подачею десерту насипати на поверхню коричневий цукор і оплавити його за допомогою кондитерського пальника. За відсутності такого пальника карамелізуйте цукор на сковорідці та декоруйте ним десерт. У домашніх умовах це цілком допустимо.

Прикрасити гілочкою лаванди!

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Нагадаємо рецепт брускети з карамелізованою цибулею і томатами.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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