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Крем-брюле: дуже простий рецепт знаменитих ласощів

22:30 5 листопада 2023
Крем-брюле

Багато хто куштував морозиво зі смаком крем-брюле, але далеко не кожен знає справжній смак цих знаменитих ласощів. А він особливий!

Простим рецептом десерту поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше давала рецепт вітамінного салату.

Крем-брюле (на шість порцій)

  • Жовтки яєць — 4 штуки
  • Цукор — 6 столових ложок
  • Коричневий цукор — 2 столових ложки
  • Вершки 30% - 450 г
  • Сіль — половина чайної ложки

Жовтки яєць з'єднати з сумішшю цукру і вершків, попередньо поставленою в мікрохвильовку для розчинення цукру. Розлити по формочках для запікання. Помістити ці формочки в глибоке деко і заповнити його водою так, щоб вона доходила до половини формочок. Запікати в духовці за температури 180 градусів протягом 40 хвилин.

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Дати десерту охолонути і помістити в холодильник на кілька годин або на ніч. Перед подачею десерту насипати на поверхню коричневий цукор і оплавити його за допомогою кондитерського пальника. За відсутності такого пальника карамелізуйте цукор на сковорідці та декоруйте ним десерт. У домашніх умовах це цілком допустимо.

Прикрасити гілочкою лаванди!

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Нагадаємо рецепт брускети з карамелізованою цибулею і томатами.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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