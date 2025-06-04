Мольфар Макс Гордєєв впевнений, що кохання можна повернути за допомогою спеціальних слів, написаних на аркуші паперу. Своєю чергою, знавці карт Таро не мають жодних сумнівів, що майбутнє можна взнати, зробивши розклад на картах. Результати розладу на завтра публікує slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — «Закохані»

Завтрашній день принесе Козерогам романтичний настрій та емоційну близькість. Якщо ви в парі — не пропустіть шанс влаштувати щось незвичайне і незабутнє для свого партнера.

Порада карт: Якщо у вас ще не має пари, завтра ви зможете легко зав'язати знайомство або випробувати яскраві почуття.

Водолій — «Колісниця»

Карта «Колесниця» закликає Водолєєв проявити обережність. Можливі зіткнення з людьми, які можуть негативно вплинути на ваш настрій чи мету. Намагайтеся тримати курс на позитив, не дозволяючи іншим збити вас із наміченого шляху.

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Порада карт: Завтра вам краще триматися подалі від конфліктів та зосередитись на власних завданнях.

Риби — «Четвірка Жезлів»

Для риб завтрашній день може стати напруженим, особливо у професійній сфері. Вірогідні непорозуміння з керівництвом чи колегами. Намагайтеся зберігати спокій і не втрачати впевненості у собі.

Порада карт: Завтра вам варто продовжувати вірити у власні сили, і успіх не змусить на себе довго чекати.

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Овен — «Королева Пентаклів»

На Овнів завтра чекає день, в який не виключені несподівані перешкоди. Однак не варто засмучуватись — сприймайте їх як корисні життєві уроки. Цей досвід допоможе вам вирости як особистість. Особливо це актуально, якщо перед вами стоїть важливе рішення, в якому ви не впевнені.

Порада від карт: Завтра не соромтеся звертатися за підтримкою, якщо відчуваєте, що потребуєте поради чи допомоги.

Телець — «Зірка»

Для Тельців завтрашній день обіцяє бути світлим та приємним. Карта «Зірка» говорить про гармонію, внутрішній спокій та турботу про близьких. Робочі справи можна буде тимчасово відсунути на другий план — день краще присвятити сім'ї, будинку, затишку.

Порада карт: Такі дні, як четвер, випадають нечасто, тому постарайтеся провести його з теплотою та вдячністю.

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Близнюки — «Лицар Мечів»

Четвер може принести Близнюкам гостре бажання навести лад у своїх фінансах. Можливий різкий приплив мотивації та рішучості — ви будете налаштовані на дії та пошук нових способів заробітку.

Порада карт: Завтра будьте уважні до будь-яких пропозицій: серед них можуть бути по-справжньому вигідні та прибуткові.

Рак — «Вежа»

Карта «Вежа» попереджає: завтрашній день може бути насиченим і навіть трохи хаотичним. Можливі непередбачені події, які виб'ють із колії. Привести вас завтра до ладу допоможуть гаряча ванна, розслаблююча музика чи просто тиша та відпочинок.

Порада карт: Намагайтеся заздалегідь продумати час для відпочинку — відновлення сил увечері буде як ніколи актуальним.

Лев — «Правосуддя»

Для Левів завтра на перший план виходить тема здоров'я. Карта «Правосуддя» наголошує на необхідності дотримання балансу — як фізичного, так і емоційного. Крім того, особливо важливо дослухатися до сигналів свого тіла.

Порада карт: В четвер вам краще уникати зайвого стресу, конфліктів та перевтоми.

Діва — «Мир»

Карта «Мир» обіцяє Дівам завершення напруженого періоду. Можливо, ви нещодавно пережили непросту ситуацію, але з цього дня починається рух до світла. Все, що вас турбувало, поступово йде на другий план.

Порада карт: Завтра у вас починається етап, наповнений внутрішнім спокоєм та гармонією, відпочивайте.

Терези — «Колесо Фортуни»

Для Терезів настає поворотний момент. Доля підкидає вам шанс, який може багато чого змінити. Не пропустіть можливість зловити удачу за хвіст — завтра ви будете особливо щасливими та харизматичні. Успіх супроводжуватиметься як у коханні, так і у фінансових починаннях.

Порада карт: Завтра для вас головним стане не боятися діяти.

Скорпіон — «Паж Кубків»

У Скорпіонів буде день, пов'язаний з рутинною і, можливо, нудною роботою, особливо з документами. Однак навіть у такій ситуації можна знайти радість — робіть невеликі перерви, вмикайте улюблену музику, дозвольте собі чашку ароматної кави.

Поради карт: Завтра для вас головним стане не потонути у повсякденності та зберегти робочий настрій.

Стрілець — «Верховна Жриця»

Для Стрільців завтрашній день пройде під знаком інтуїції та внутрішніх прозрінь. Ви відчуватимете особливу легкість і ясність думок, що допоможе прийняти важливе рішення, яке може суттєво вплинути на ваше подальше життя.

Порада карт: Завтра вам варто прислухатися до себе — інтуїція підкаже, як діяти.

Раніше «ФАКТИ» публікували гороскоп на місяць Водяного коня — так у Східній астрології називають червень.

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