Ведуть нечесну гру: Зеленський пояснив, чому росія затягувала передачу «меморандуму»

Окупанти навмисно відмовлялася від передачі Україні свого «меморандуму» до другого раунду переговорів у Стамбулі, так як москва веде нечесну гру. Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави підтвердив, що текст «меморандуму» збігається з тим, що публікували ЗМІ. Водночас росіяни так і не відповіли Україні на той документ, який вона їм передала.

«З чим пов'язана не передача російського документа до зустрічі? Тому що вони розуміли, що це ультиматум і його не буде сприймати українська сторона, ніхто не буде сприймати всерйоз, тому що там ультиматум. Це не меморандум про взаєморозуміння», — пояснив Зеленський.

Він уточнив, що в меморандумі про взаєморозуміння мають бути відображені дві сторони, а не тільки одна. Тому російський документ є ультиматумом.

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«На мій особистий погляд, вони нам не дали заздалегідь, тому що розуміли, що якщо це стане публічним, то в України буде повне право не приїхати на цю зустріч. Не тому, що ми не хочемо, а тому що зрозуміло, що змісту зустрічі не буде. Вони так і все зробили… просто „наперсточники“, ось хто», — додав президент.

Також, за його словами, рф таким чином хоче показати США, що вона нібито конструктивна. Щоб Вашингтон відтермінував введення нових санкцій, які залежать особисто від президента Дональда Трампа. москва боїться таких обмежень.

При цьому він додав, що для обмінів полонених такі зустрічі не є необхідними, оскільки списки можна обговорювати телефоном. Команди можуть над цим працювати, оскільки всі зацікавлені в поверненні полонених.

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Як відомо, росія передала Україні «меморандум» через Туреччину під час зустрічі делегацій двох воюючих країн у Стамбулі. Практично відразу ж у росЗМІ з'явився текст такого «меморандуму». Агресор в ньому вказав, що для завершення війни Україна має вивести війська із Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Як писали «ФАКТИ», у ході сміливої військової операції під назвою «Павутина» Україна знищила понад 30% стратегічних бомбардувальників росії за допомогою безпілотників. У той час, як Україна і росія обмінювалися все більш інтенсивними атаками і проводили другий раунд переговорів, адміністрація Трампа зберігала помітну тишу, що свідчить про відчутну зміну в підході США до посередництва у війні.

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