США розчаровані вимогами росії на переговорах

Удари українських безпілотників шокують росію. У ході сміливої військової операції під назвою «Павутина» Україна знищила понад 30% стратегічних бомбардувальників росії за допомогою безпілотників. У той час, як Україна і росія обмінювалися все більш інтенсивними атаками і проводили другий раунд переговорів, адміністрація Трампа зберігала помітну тишу, що свідчить про відчутну зміну в підході США до посередництва у війні, пише видання ABC News.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Дональд Трамп не відреагував публічно на драматичні удари дронів України вглиб росії — безпосередньо перед тим, як українські та російські делегації зустрілися віч-на-віч у Стамбулі. Переговори в основному проходили за форматом, встановленим адміністрацією Трампа, коли представники обох країн провели в травні першу зустріч.

Державний секретар Марко Рубіо був присутній на початкових переговорах. Але цього разу Рубіо та інші високопоставлені чиновники адміністрації Трампа відігравали ще меншу роль у переговорах і мали ще менші очікування.

За інформацією Державного департаменту, Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, під час якої «підтвердив заклик президента Трампа до продовження прямих переговорів між росією та Україною з метою досягнення тривалого миру». Однак у повідомленні про перебіг розмови департамент зазначив, що дзвінок відбувся на прохання лаврова. Другий раунд переговорів був коротким і завершився без будь-яких значних проривів.

РЕКЛАМА

Після завершення переговорів американські чиновники заявили ABC News, що вони розчаровані, але не здивовані значним переліком вимог, які, за словами росії, повинні бути виконані, перш ніж вона погодиться на 30-денне перемир'я. Це включає ряд пунктів, які і Україна, і адміністрація Трампа вважають неприйнятними, назвавши це явною спробою москви відкласти значущі переговори. Ще до останніх переговорів розчарування президента Трампа відсутністю прогресу в досягненні миру наростало. Чиновники, обізнані з його настроєм, кажуть, що хоча раніше він критикував і Україну, і росію, останніми днями він все більше відсторонюється від цього питання.

Раніше Дональд Трамп погрожував ввести нові санкції проти москви, але після завершення другого раунду переговорів не було жодних ознак того, що адміністрація вжила будь-яких заходів для реалізації його погрози.

Незважаючи на те, що переговори зайшли в глухий кут, інтенсивність атак з боку росії та України зросла.

РЕКЛАМА

«Ті, хто стверджує, що путін перемагає, помиляються. Українці тримаються незважаючи на те, що підтримка, яку вони отримують від США та інших вільних країн, є вкрай недостатньою, — заявив засновник і президент Фонду захисту демократій Кліффорд Д. Мей. - Президент Трамп хоче перемир'я. Це можливо, але тільки якщо він виконає свої погрози чинити „руйнівний“ тиск на путіна».

Двопартійна група сенаторів на чолі з республіканцем з Південної Кароліни Ліндсі Гремом обіцяє цього тижня просунути законопроєкт, який накладе 500% мита на будь-яку країну, що купує енергетичні продукти Москви. Грем і демократ з Коннектикуту Річард Блюменталь під час візиту до Києва розробили стратегію разом з президентом України Володимиром Зеленським.

Досі Трамп не вжив жодних заходів, а росія продовжує завдавати шкоди Україні.

І днями у Білому домі прессекретарка Керолайн Левітт відреагувала на останні події лише повторенням закликів Трампа до миру.

РЕКЛАМА

«Послухайте, реакція така: ця війна має закінчитися, — сказала вона. — Президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він чітко дав це зрозуміти обом лідерам, як публічно, так і приватно».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Конгрес США дає Трампу значні важелі впливу на путіна.

25

Читайте нас у Facebook