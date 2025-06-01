Переговори під загрозою: Київ звинувачує москву у затягуванні мирного процесу

Україна звинувачує росію в навмисному затягуванні мирних переговорів, оскільки москва досі не надала обіцяного меморандуму з викладенням своїх умов. Про це пише New York Tiemes. Видання цитує міністра закордонних справ Андрія Сибігу, який підкреслив, що Київ хоче попередньо ознайомитися з цим документом, перш ніж направити делегацію на наступний раунд переговорів, запланований у Стамбулі.

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Головною метою України залишається припинення вогню, після чого можливий перехід до обговорення ширшої мирної угоди. Однак росія не демонструє готовності до перемир’я, натомість наполягаючи на необхідності розгляду «корінних причин» конфлікту — це включає вимогу про нерозширення НАТО, що Київ і його союзники розглядають як спробу обмежити суверенітет України.

Попередня зустріч у Стамбулі в травні принесла масштабний обмін полоненими, але суттєвого прогресу в досягненні миру не було. Київ вже озвучив свої пропозиції щодо мирної угоди як москві, так і Вашингтону перед можливими переговорами наступного тижня. Водночас росія заявила, що представить свої умови лише під час нового раунду зустрічей, що викликало критику з боку України.

Українські чиновники побоюються, що росія може навмисно поставити Україну у складне становище, запропонувавши неприйнятні умови. Наприклад, ті, що звучали на попередньому раунді переговорів, включно з вимогою про виведення військ з територій, які вона контролює. Відмова України брати участь у таких переговорах може бути використана для звинувачення Києва у зриві мирного процесу.

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Невизначеність навколо дипломатичних маневрів породжує сумніви щодо можливості успішного проведення нових переговорів та їхньої ефективності у врегулюванні конфлікту. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наголосив на готовності своєї країни організувати новий раунд перемовин, проте поки що не назвав конкретну дату.

Тим часом експерти розкритикували Трампа за те, що він не запроваджує проти росії санкцій.

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