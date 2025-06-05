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Спорт

Кріштіану Роналду «поховав» у Мюнхені Німеччину та вивів Португалію до фіналу Ліги націй: відеоогляд матчу

0:12 5 червня 2025
Німеччина&nbsp;— Португалія

У середу, 4 червня, на «Альянці Арені» у Мюнхені, де минулої суботи відбувся історичний фінал Ліги чемпіонів «ПСЖ» — «Інтер» (5:0), було зіграно перший півфінал Ліги націй, яку у 2023-му виграла збірна Іспанії. 40-річний Кріштіану Роналду, який проводив 220-й матч за збірну Португалії, приніс своїй команді першу за 25 років перемогу над Німеччиною (937-й гол у кар'єрі!) і позбавив господарів фіналу чотирьох шансу вперше виграти турнір.

Ліга націй. ½ фіналу

Німеччина — Португалія — 1:2 (Вірц, 48 — Консейсау, 63, Кріштіану Роналду, 68).

У другому півфіналі Лізі націй у четвер, 5 червня, у Штутгарті зіграють Іспанія та Франція. Поєдинки за третє місце (Штутгарт, 16:00) та фінал турніру (Мюнхен, 22:00) відбудуться у неділю, 8 червня.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України не змогла пробитися до елітного дивізіону Ліги націй.

Фото record. pt

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