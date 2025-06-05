«Ми ним пишаємося»: 8-річний школяр став рекордсменом у номінації «Найдовша коса у хлопчика»

Незважаючи на війну українці встановлюють національні рекорди. Тетяна Кузьмич створила рекордну багряну витинанку-вишиванку довжиною 10 метрів. А львів’янка Тетяна Загородник встановила рекорд України, створивши справжній райский сад із понад 800 екзотів. 8-річний Демид Грунський з Дніпра теж зумів потрапити до Книги рекордів України. За своє життя хлопець, який закінчив другий клас, відростив косу, довжина якої 80 сантиметрів. Волосся на маківці росло у хлопчика від народження. Це місце батьки ніколи не підстригали.

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Другокласник Демид відростив косу довжиною 80 сантиметрів. Волосся на маківці росло у хлопчика від народження

- Ідея встановити рекорд виникла у 2023 році, коли на одному із моїх спортивних виступів Демида запитали, чи хотів би він теж мати якесь офіційне досягнення, — розповідає «ФАКТАМ» тато хлопчика Дмитро Грунський. — Син відповів, що так. Потім під час нашого спілкування ми домовились із ним, що так як він з народження відрощує косичку, то можна побити рекорд з її довжини. Вже потім я цікавився рекордсменами у даному розділі та знайшов інформацію про 10-річного хлопчика, в якого вона становила 104 сантиметри. Також не так давно зафіксували досягнення одесита, який відрощував косу понад 10 років, і вона була більше метра.

— Як відбувався сам процес і що для вас означає рекорд?

- Заявку до Національного Реєстру Рекордів України ми подали на початку травня, тоді сину було сім років і ми планували, що саме цей вік буде вказано у дипломі. Але через те, що ми проходили довгу процедуру відповідностей визначення довжини коси, то процес затягнувся на місяць. Й нещодавно Демиду виповнилось вже 8 років. Чесно кажучи, спочатку син вагався, чи потрібен йому диплом. Мабуть, злякався уваги чи відповідальності. Та отримавши 26 травня сертифікат рекордсмена, безмежно радів і кілька разів перечитував все, що там написано. Для нас з дружиною досягнення сина — перша сходинка у його подальших рекордах. Ми ним пишаємось. Це яскравий приклад самовираження та впевненості в собі з раннього віку.

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— Як доглядаєте за косою?

- Клопоту нема. Її миємо шампунем, розчісуємо, заплітаємо. Весь цей процес син довіряє мені або мамі. До перукарні не ходить. Коли ми вперше повели його туди, у Демида щось «не склалося» з майстром. Тому ми забрали сина, який був у сльозах, додому. І відтоді стрижемо його самі. Демид наголошує, що це коса — його стиль та імідж. Він займається з чотирьох років карате, є чемпіоном області та бронзовим призером чемпіонату України. Часто спортсмени-каратисти практикують таку зачіску. Близьке оточення та друзі позитивно реагують і всіляко підтримують.

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— Але були ситуації, коли Демид просив відрізати косу?

- Це було після того, як на дитячому майданчику інші діти поцікавилися, чому у хлопчика коса. Але це дуже швидкоплинні моменти. Бо з часом син зрозумів, що це його родзинка.

— Поки відрізати її не плануєте?

- Ні. Але якщо син захоче і з’явиться можливість провести благодійну акцію, аби зібрати кошти на армію, то відріжемо її. До слова, в мене колись була ідея відрізати пишну бороду, продати і все відправити на ЗСУ. Але поки нема людей, які б взяли на себе проведення такої акції.

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Демид з батьком – теж рекордсменом Дмитром Грунським

Додамо, що батько Демида — Дмитро Грунський — неодноразово встановлював рекорди, зокрема — рекорд Гіннеса. В нього таких є аж 10! Чоловік може практично усіма частинами свого тіла перетягувати важкі машини. Він — досвідчений паверліфтер та стронгмен, віддав спорту понад 20 років.

Перший рекорд встановив у травні 2022 року, протягнувши шиєю машину вагою 32,5 тисячі кілограмів. У 2023 році побив рекорди за найбільшу кількість автомобілів та найшвидше пересування 30-метрової машини, які він тягнув зубами. У тому ж році він встановив світовий рекорд, протягнувши бородою вантажівку вагою 2,5 тисячі кілограмів на понад п'ять метрів за 26 секунд. Тому тепер сімейна традиція досягнень унікальних результатів продовжується вже у молодшому поколінні.

Раніше «ФАКТИ» писали про 9-місячного Данила з Вінниці, який став рекордсменом України у номінації «Найдовше волосся у немовляти».

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