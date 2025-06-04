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«Працюю тільки вдень. Уночі не роблю цього принципово»: мисткиня з Київщини створила рекордну багряну витинанку-вишиванку
У Тетяни Кузьмич (Кашуби) з Фастова любов до створення незвичних витинанок принесла успіх: її найбільша робота під час виставкового проєкту «Червоне — то любов» в Музеї історії міста Києва визнана рекордом України у категорії «Мистецтво». Площа рекордної витинанки становить 28,7 квадратних метрів, а довжина — 10 метрів. Вона створена на багряному тлі у стилі традиційної української вишивки, з використанням автентичних орнаментів. Сама мисткиня називає свою авторську техніку «Паперова вишивка» й присвячує своє досягнення країні та родині. Нагадаємо, що у 2021 році спеціально для міжнародного конкурсу краси «Міс Всесвіт» створили унікальний наряд «Душа-витинанка».
- Я родом із села Яхни, Фастівського району. Моя мама — творча людина — вчителька трудового навчання у сільській школі, а тато був водієм пожежної машини, але, на жаль, рано пішов із життя. Тому все життя мене виховувала мама, яка завжди вірила в мої здібності й підтримувала, — розповідає «ФАКТАМ» Тетяна Кузьмич (Кашуба). — Хоча раніше займалась професійним спортом, пізніше змінила напрямок, здобула вищу художню освіту, а згодом працювала головним художником у Педагогічному музеї України (Музеї вчителя). Також працювала в різних художніх школах, а в 2017 році відкрила власну художню студію «Колорит» у місті Фастів, де навчаю дітей і дорослих різним мистецьким технікам.
— Коли почали займатись витинанками? Якою була перша робота?
— Витинанками зацікавилася ще до війни, але особливо активно розвивати це мистецтво почала під час повномасштабної війни. Моя перша робота була маленька, але для мене вона стала відкриттям техніки й важливим етапом у творчому розвитку. Загалом створила вже десятки витинанок. У них відображені теми втрат, пам’яті, надії й боротьби. Найближчі серцю — обереги, герб України, а також моя найбільша й наймасштабніша витинанка, й стала національним рекордом.
— Про витинанку-рекордсменку. Як виникла ідея? Чи відразу хотіли реєструвати рекорд?
— Ідея з’явилася, коли я побачила великий рулон паперу й вирішила: треба створити щось більше за попередні роботи. Спершу це було просто творчим експериментом, але рідні та друзі підштовхнули мене: «Це варто зареєструвати як рекорд!» Весь проєкт тривав майже півтора місяця. Власне вирізання — 12 днів, решта часу пішла на підготовку. Також шукала простір для роботи, адже витинанка довжиною 10 метрів потребувала багато місця для розкладання.
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— Коли найчастіше працювалося — вдень чи вночі?
— Я працюю тільки вдень. Уночі не роблю цього принципово, бо вважаю, що важливо берегти свої сили.
— Як проходив процес, що було найважче? Які символи закладені у витинанку?
— Техніка — класична витинанка, але масштаб додавав викликів. Найважче було фізично тримати концентрацію й розподіляти сили, щоб робота не виснажувала. На моїй витинанці — орнаменти Київщини, герб України як символ гідності. Червоний — це любов, але також пам’ять про тих, хто віддав життя за Україну.
— Що означає для вас цей рекорд? Кому його присвячуєте?
— Це для мене визнання українського мистецтва. Присвячую рекорд Україні, своїй родині, мамі, друзям, наставникам і всім, хто підтримував. Планую показувати витинанку на виставках, розвивати авторську техніку й планую подавати документи на звання заслуженого художника України.
— Чи багато в Україні витинанкарів?
- Зазначу, що здавна в Україні витинанки використовували для того, аби прикрасити приміщення, наприклад, вікна, стіни, печі, полички. Важливими були символи та знаки, що вирізали на папері. Нині в нашій країні є майстри, які створюють витинанки, але не стільки, як хотілося б. Це мистецтво потребує популяризації.
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— Що надихає в такий важкий час?
— Наш народ, наша культура, наша боротьба — усе це дає сили й бажання творити.
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