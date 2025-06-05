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З футболістом із АПЛ: Україна U21 оголосила заявку на чемпіонат Європи (фото)
Тренерський штаб молодіжної збірної України з футболу (U21), яка 6 червня проведе спаринг з «молодіжкою» Іспанії, оголосив заявку команди на чемпіонат Європи (з ігровими номерами), який пройде з 11 по 28 червня в Словаччині, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Іспанський наставник «жовто-синіх» Унаї Мельгоса розраховує у фінальному турнірі на 23 футболістів:
воротарі — Руслан Нещерет («Динамо»), Георгій Єрмаков («Олександрія»), Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія);
захисники — Костянтин Вівчаренко, Тарас Михавко (обидва — «Динамо»), Ілля Крупський («Ворскла»), Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), Володимир Салюк («Металіст 1925»), Едуард Козик («Колос»), Віталій Роман («Рух»), Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина);
півзахисники — Володимир Бражко, Назар Волошин, Максим Брагару, Валентин Рубчинський (всі — «Динамо»), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва — «Карпати»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Олександр Яцик («Зоря»), Антон Царенко («Лехія», Польша), Владислав Велетень («Колос»);
нападники — Богдан В'юнник («Лехія», Польща), Владислав Ванат («Динамо»).
Нагадаємо, що за підсумками жеребкування підопічні Унаї Мельгоси зіграють на Євро-2025 у квартеті D разом із командами Нідерландів, Данії та Фінляндії. 12 червня Україна U21 зустрінеться у Прешові з данцями, 15-го у Кошиці — з фінами та 18-го у Прешові — з голландцями. З групи до плей-оф вийдуть дві найкращі збірні.
Як відомо, на минулому молодіжному чемпіонаті Європи в 2023 році Україна під керівництвом Руслана Ротаня дійшла до півфіналу.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна U21 розгромила в товариському матчі «Мурсію» U21.
Фото uaf.ua46
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