Де і коли безкоштовно дивитися онлайн Україна U21 — Іспанія U21: розклад трансляцій останнього спарингу перед Євро-2025

У п'ятницю, 6 червня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка незабаром стартує у фінальному турнірі Євро-2025, проведе на стадіоні «Санто Домінго» у місті Алькоркон останній перед стартом на чемпіонаті Європи товариський матч проти своїх однолітків з Іспанії. Нагадаємо, що у першому спарингу на іспанському зборі підопічні іспанця Унаї Мельгоси розгромили «молодіжку» «Мурсії» (4:0).

ВІДЕО ДНЯ

У минулі роки молодіжні збірні України та Іспанії грали один з одним шість разів. Наша команда обігравала грізного суперника лише одного разу (у далекому 1993-му), після чого зазнала трьох поразок і двічі зіграла внічию.

У прямій трансляції поєдинок Україна U21 — Іспанія U21 дивіться безкоштовно о 21:30 на YouTube-каналі УАФ. Також пряму трансляцію зустрічі проведе медіасервіс MEGOGO.

Товариський матч

РЕКЛАМА

6 червня (п'ятниця)

Україна U21 — Іспанія U21 21:30 MEGOGO, YouTube-канал УАФ

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування підопічні Унаї Мельгоси зіграють на Євро-2025 у квартеті D разом із командами Нідерландів, Данії та Фінляндії. 12 червня Україна U21 зустрінеться у Прешові з данцями, 15-го у Кошиці — з фінами та 18-го у Прешові — з голландцями. З групи до плей-оф вийдуть дві найкращі збірні.



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України дізналася суперників у відбірному турнірі Євро-2027.

РЕКЛАМА

Фото uaf.ua

20

Читайте нас у Facebook