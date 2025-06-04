41.15 / 41.72 47.02 / 47.66
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Де і коли безкоштовно дивитися онлайн Україна U21 — Іспанія U21: розклад трансляцій останнього спарингу перед Євро-2025

17:03 4 червня 2025
Україна U21&nbsp;— Мурсія U21

У п'ятницю, 6 червня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка незабаром стартує у фінальному турнірі Євро-2025, проведе на стадіоні «Санто Домінго» у місті Алькоркон останній перед стартом на чемпіонаті Європи товариський матч проти своїх однолітків з Іспанії. Нагадаємо, що у першому спарингу на іспанському зборі підопічні іспанця Унаї Мельгоси розгромили «молодіжку» «Мурсії» (4:0).

У минулі роки молодіжні збірні України та Іспанії грали один з одним шість разів. Наша команда обігравала грізного суперника лише одного разу (у далекому 1993-му), після чого зазнала трьох поразок і двічі зіграла внічию.

У прямій трансляції поєдинок Україна U21 — Іспанія U21 дивіться безкоштовно о 21:30 на YouTube-каналі УАФ. Також пряму трансляцію зустрічі проведе медіасервіс MEGOGO.

Товариський матч

РЕКЛАМА

6 червня (п'ятниця)

Україна U21 — Іспанія U21 21:30 MEGOGO, YouTube-канал УАФ

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування підопічні Унаї Мельгоси зіграють на Євро-2025 у квартеті D разом із командами Нідерландів, Данії та Фінляндії. 12 червня Україна U21 зустрінеться у Прешові з данцями, 15-го у Кошиці — з фінами та 18-го у Прешові — з голландцями. З групи до плей-оф вийдуть дві найкращі збірні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України дізналася суперників у відбірному турнірі Євро-2027.

РЕКЛАМА

Фото uaf.ua

20

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп на червень. Фото з відкритих джерел

Місяць Водяного Коня: східний гороскоп на червень 2025 року

Кому збільшать пенсії на 500 гривень в Україні

Частині пенсіонерів планують збільшити пенсії на майже 500 гривень: кому «пощастить»

Таро-розклад на 4 червня. Фото&nbsp;— Pixabay

Стрільцям — «Правосуддя» та витримка, Рибам — «Вежа» та несподіваний поворот: Таро-прогноз на середу, 4 червня

Іриси, фото з відкритих джерел

Особливості догляду за ірисами: основні правила, коли краще саджати і в чому головна помилка квітникарів

Наступний матеріал
Новини партнерів