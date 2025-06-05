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Київ, Одеса, Дніпро і ще 6 обласних центрів можуть залишитися без світла: у чому причина ймовірних відключень
З настанням літа та спекотної погоди для споживачів електроенергії зростають ризики залишитися без неї. Причому справа не тільки у можливих масових обстрілах, світло може згаснути в будинках і з іншої причини, щоправда пов'язаної з війною.
Про це повідомив голова товариства споживачів комунальних послуг, експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко. За його словами, цього літа в Україні може скластися неприємна ситуація з електроенергією через збіг відразу декількох негативних факторів:
- дефіцит природного газу для електрогенерації, що зазначалося з початку року і було офіційно підтверджено президентом Володимиром Зеленським через атаки окупантів по газовій інфраструктурі;
- традиційна спекотна погода влітку з високою температурою, що збільшить споживання електроенергії;
- військовий фактор, причому це необов'язково буде масована атака енергетичної інфраструктури, що перестало бути першочерговим завданням повітряних ударів окупантів.
За словами Олега Попенка, найімовірніше відключення електроенергії влітку торкнеться таких міст та областей, як Київ, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Суми, Чернігів, Полтава. Причина тому — їхня близькість до передової, через що вони піддавалися або піддаються частим атакам, у тому числі й по енергетичній інфраструктурі.
«Дефіцит електроенергії влітку неминучий, насамперед у прифронтових регіонах через дуже великі руйнування енергетичної інфраструктуру та генеруючих потужностей. По суті, навіть не потрібні обстріли, досить спекотної погоди та дефіциту електроенергії через вибиті потужності», — пояснив «Фактам» експерт.
Зазначимо, що, за словами експерта, українці за рік переплачують на електроенергії десятки мільярдів гривень.
Фото: pixabay371
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