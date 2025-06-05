Левам — «Двійка жезлів» та важливий вибір, Козорогам — «Місяць» та сумніви: Таро-прогноз на 6 червня

У східному гороскопі на червень перший місяць літа розглядається астрологами як час змін та внутрішньої трансформації.

Знавці східної астрології вважають, що червень — це місяць, у якому поєднуються протилежності. Їхні колеги бачать у першому літньому місяці унікальні уроки та виклики для всіх представників зодіакальної родини.

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А на що чекати кожному знаку зодіаку у п'ятницю, 6 червня, розповідає гороскоп на сайті slovofraza.

ОВЕН — П'ятірка Жезлів

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Овни можуть опинитися у непростій ситуації — можливо напружене спілкування з людьми, особливо близькими. Навіть невеликі розбіжності можуть перерости в емоційний конфлікт. Але не варто вплутуватися у непотрібні суперечки й не намагатися довести свою правоту за всяку ціну. Проявіть мудрість та стриманість.

ТЕЛЕЦЬ — Верховна Жриця

Тельцям важливо зберегти внутрішній спокій. Не варто посилювати непросту ситуацію на роботі чи вдома зайвими претензіями або спробами розібратися. Увага та чуйність допоможуть зберегти гармонію. Прислухайтеся до інтуїції.

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БЛИЗНЮКИ — Імператриця

День може принести безліч приємних моментів або навіть несподівані повороти в особистому житті. День вдалий, щоб налагоджувати контакти, розпочинати проєкти та просто насолоджуватися життям. Прислухайтеся до підказок. Вони здатні дати вам новий погляд на ситуацію.

РАК — Мир

День сприяє внутрішньому спокою і завершенню розпочатих справ. Його краще провести в комфортній обстановці, щоб відновити сили та набути внутрішньої гармонії. Прийміть з вдячністю завершення одного етапу і не чиніть опір змінам.

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ЛЕВ — Двійка Жезлів

Перед Левами стоїть вибір, від якого може залежати найближче майбутнє. Це може стосуватися роботи, особистих стосунків чи переїзду. Потрібно оцінити свої ресурси та амбіції. Головне — не боятися відповідальності та не відкладати рішення. Подивіться на картину в цілому і прийміть правильне рішення, щоб не прогаяти шанс, який дається нечасто.

ДІВА — П'ятірка Кубків

Дівам день принесе емоційні переживання чи легке розчарування. Не виключені образи, особливо якщо ви надто близько сприймаєте чужі слова. Подивіться на те, що відбувається під іншим кутом. Не зациклюйтесь на негативі. Будьте делікатнішими у спілкуванні і не нав'язуйте свою думку, тоді все вийде.

ТЕРЕЗИ — Паж Денаріїв

Терезам належить вирішувати завдання, які вони давно відкладали. Настав час брати ініціативу до своїх рук. Це може стосуватися роботи, домашніх справ чи особистих обов'язків. Не бійтеся помилок — головне, щоб ви навчалися на них та виправляли їх без сторонньої допомоги.

СКОРПІОН — Зірка

Скорпіони мають непоганий день. Можливі вдалі публічні виступи, важливі розмови чи визнання заслуг. Але не забувайте про відповідальність. Намагайтеся не поспішати і не піддаватися поривам — особливо в особистих чи фінансових рішеннях. Довіряйте собі та будьте відкриті новим перспективам.

СТРІЛЕЦЬ — Повішений

Стрільцям доведеться переглянути свої погляди та вчинки. Визнайте свої попередні помилки, особливо якщо вони були викликані впертістю або небажанням чути інших. Сьогодні поради збоку можуть виявитися несподівано мудрими. Шукайте сенс навіть у неприємних обставинах.

КОЗОРІГ — Місяць

У Козорогів день повний сумнівів та прихованих емоцій. Їм можуть бачитися проблеми там, де їх немає. Постарайтеся не здогадуватися і не робити поспішних висновків. Усе незрозуміле потрібно проаналізувати. Не все, що виглядає підозрілим, справді становить загрозу.

ВОДОЛІЙ — Трійка Кубків

Водоліям варто звернути увагу на свій емоційний стан. Не варто панікувати, якщо здається, що є проблеми. Швидше за все, це тимчасове відчуття, викликане втомою або недомовленістю. Іноді досить чесної розмови, щоби повернути ситуацію в потрібне русло.

РИБИ — Двійка Мечів

Для Риб непростий день — реальність наполегливо нагадуватиме про себе. Внутрішні протиріччя та відмова бачити очевидне вплинуть на ваш емоційний стан. Але не варто боятися правди — вона звільняє та допомагає рухатися далі. Постарайтеся відповісти собі на важливі питання, навіть якщо це непросто. Тільки так можна розпочати новий етап у житті з чистого аркуша.

Нагадаємо, відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала прогноз на червень 2025 року для всіх знаків зодіаку. На думку Людмили, місяць буде спокійним і принесе довгоочікуване вирішення багатьох проблем.

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