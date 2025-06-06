Служити зможуть і 60-річні: ВР на півдорозі до дозволу брати на контракт вікових українців

Питання мобілізації продовжує залишатися болючим для багатьох українців, і для його вирішення у Верховній Раді вирішили дозволити громадянам України віком 60 років укладати контракти з ЗСУ. Передбачається, що використовувати їх будуть на небойових посадах з невеликим фізичним навантаженням і з контрактом на рік, з можливістю його продовження та випробувальним терміном.

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Про це йдеться у законопроєкті № 13229, поданому групою народних депутатів України. Ба більше, документ уже прийнятий в першому читанні і очікує другого, перебуваючи в статусі «невідкладного».

Згідно з положеннями законопроєкту, українці віком 60+ років можуть укладати контракти з ЗСУ на небойові пости, у званнях рядових, сержантів, старшин, молодших та середніх офіцерів, якщо ВЛК визнає їх придатними. Контракт може укладатися терміном на 1 рік, і продовжуватися у випадку його успішного завершення. Разом з тим є низка особливостей:

підписання контракту можливе за умови письмової згоди командира частини і має стосуватися тих, хто був звільнений з військової служби після 1 січня 2015 року;

призначення на офіцерську посаду за контрактом у віці понад 60 років відбувається виключно за погодженням кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ;

при укладенні контракту передбачається двомісячний випробувальний термін, що може слугувати підставою для його розірвання (також це можливо через службову невідповідність).

При дотриманні цих умов вік понад 60 років не закриває для охочих перспектив для служби у Збройних силах України. На думку авторів законопроєкту, їх має сенс використовувати на небойових посадах, що вимагають знань та досвіду.

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Раніше були змінені правила мобілізації для переселенців, тепер їх теж можуть призивати на службу в ЗСУ.

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