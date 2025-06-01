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В Україні змінили умови для відстрочки від мобілізації для двох категорій військовозобов'язаних
Кабмін, який у травні вніс низку змін до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, які стосуються як призову, так і порядку обліку військовозобов'язаних, удосконалив процедури надання відстрочки на період дії особливого стану в Україні для певних категорій громадян.
Як повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, це стосується педагогів та науковців.
Йдеться про наукових та науково-педагогічним працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони там працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
Цим категоріям надається відстрочка строком на 1 рік, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений президентським указом чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.
«У разі продовження встановленого Указом президента України строку проведення мобілізації, для продовження відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, вищезазначені військовозобовʼязані не раніше ніж за 1 тиждень до завершення попереднього встановленого Указом президента України строку проведення мобілізації, подають до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (відокремлених відділів) довідку про посаду, яку вони займають за основним місцем роботи, та розмір частки ставки під час оплати праці», — додав Мельничук.
Нагадаємо, що 5 червня завершується термін, відведений військовозобов'язаним, які рік тому мали статус «обмежено придатний», на проходження повторної ВЛК. Медкомісія має встановити, придатна людина до служби, чи не придатна. Нардеп Федор Веніславський заявив, що більшість людей, які вже пройшли комісію, були визнані придатними до служби. Половина — без застережень, інша — з певними застереженнями.
Фото Pixabay98
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