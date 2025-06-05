Убивство Портнова: іспанські слідчі побоюються впливу Медведчука і що може розповісти Філатов

Причиною, через яку іспанська сторона не хоче співпраці з Україною у справі про вбивство Андрія Портнова може бути той вплив, який все ще має група Віктора Медведчука на судову систему України.

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Відомо, що Медведчук, навіть після того, як формально відійшов від влади, продовжував тиснути на суддів через своїх довірених осіб з адміністрації кількох президентів поспіль. Одним із них був власне сам Андрій Портнов, що представляв інтереси Медведчука в адміністрації Віктора Януковича. Через нього йшло як призначення суддів, так і просування необхідних судових рішень.

Систему кругової поруки не зламала навіть Революція Гідності: неважко помітити, що вся судова влада України навіть після втечі Януковича виявилася безсилою у своїх спробах притягнути Портнова до кримінальної відповідальності. Та й чи хотіла?

Як свідчать публікації ЗМІ, зокрема розслідування Дениса Бігуса, із зміною президента вплив Віктора Медведчука на судову владу не зменшився. Просто на місце Андрія Портнова в адміністрацію Петра Порошенка прийшов Сергій Філатов. Функціонал у цього керівника адвокатського об’єднання «Екво» залишився таким же: розставляти потрібні суддівські кадри, просувати потрібні суддівські рішення. В тому числі і в інтересах самого Медведчука: так, судді господарського суду Рівненської області, підібрані Філатовим, у 2017 році віддали у власність Медведчуку українську частину нафтопроводу «Самара-Західний напрямок».

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До слова, до угоди щодо нафтопроводу був залучений партнер компанії «Екво» Євген Левіцький, який з 2023 року перебуває у Великій Британії. Відомо, що в європейських країнах перебуває і юрист Олександр Зубрицький, який має досвід роботи в адміністрації президента України у 2015−2019 роках.

А Сергій Філатов наразі знаходиться в Україні. У лютому правоохоронці проводили слідчі дії у фармацевтичних компаніях «Дарниця», «Фармак» і «Артеріум», які є клієнтами «Екво». Процес розслідування все ще триває.

Після завершення президентської каденції Петра Порошенка нафтопровід, який раніше був пов'язаний із Віктором Медведчуком, було повернено у державну власність. Також проведено слідчі дії у помешканнях Сергія Філатова та колишньої уповноваженої Антимонопольного комітету України Світлани Панаіотіді.

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Іспанські поліцейські, певно, остерігаються, що судова влада України в її нинішньому стані здатна саботувати будь-яке слідство. При цьому саме Філатов залишається сьогодні тією єдиною особою, яка найбільше могла б розповісти про схеми Медведчука і створену ним систему керування судами. Тому, якщо іспанська феміда буде проявляти інтерес до цього адвоката — значить, іспанське слідство однозначно схиляється до медведчуківської причетності до нещодавнього убивства.

Нагадаємо, юриста Андрія Портнова вбили у Мадриді 21 травня. Він перебував під санкціями США з грудня 2021 року, був внесений до санкційного списку за так званим актом Магнітського: туди потрапляють високопосадовці, причетні до порушення прав людини та масштабної корупції. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.

Після подій 2013−2014 років Портнов покинув Україну і жив в Австрії. У другій половині травня 2019 року після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента Портнов повернувся в Україну. У серпні 2019 року СБУ закрила справу про держзраду Портнова.

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