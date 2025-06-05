- 00:00 Чемпіони Європи забили п'ять м'ячів Мбаппе та компанії і зіграють у фіналі Ліги націй: відеоогляд матчу
- 05.06 22:28 Модна квітка у букеті: з якими рослинами поєднувати та як продовжити життя композиції
- 05.06 22:01 Фантастично смачний соус: простота приготування та результат вас взразять
- 05.06 21:31 Народжена зіркою: батько Бейонсе згадує, як він це зрозумів
- 05.06 21:02 Попелиця руйнує сад: простий спосіб позбутися шкідників за копійки
- 05.06 20:35 Як би не було страшно на позиціях — тримався непохитно: командир міномета з Вінниччини загинув на Донецькому напрямку
- 05.06 20:07 Рибний салат із булгуром: смачно та дієтично
- 05.06 19:57 «Росіяни готують удар. Є інформація, що це буде сьогодні вночі»: нардеп Костенко поділився тривожною інформацією спецслужб
- 05.06 19:54 Подяка США і жодного слова про Україну: Ломаченко оголосив про завершення кар'єри
- 05.06 19:46 Київ, Одеса, Дніпро і ще 6 обласних центрів можуть залишитися без світла: у чому причина ймовірних відключень
- 05.06 19:31 Обов'язково зробіть це з огірками на початку червня: поради досвідченої городниці
- 05.06 19:19 «Золота» капуста: на ринку з’явився овоч нового врожаю, чи варто очікувати падіння цін
Обов'язково зробіть це з огірками на початку червня: поради досвідченої городниці
Досвідчені городники знають, що посіяти огірки — це лише половина справи. Потрібно знати, як доглядати за ними, особливо на початку червня, коли вже є перші правильні листочки й огудина починає плестися.
Українська фермерка в Instagram поділилася своїм досвідом. За її словами, червень це час для того, щоб зробити найголовніші дії з огірками: пасинкування, полив, підкручування, живлення.
За її словами, пасинкувати огірки краще зранку. Потрібно оглянути кожен кущик, прибрати всі непотрібні пасинки, й залишити стебла виключно з огірками.
Щоб овоч не лежав на землі, краще підкрутити огірки на опору. Тоді їм буде, куди рости та за що триматися.
Пасинкувати потрібно через кущ. На тих кущах, де пасинки лишилися, їх потрібно прищепити. Це слід зробити для того, щоб був більший урожай.
Пасинкувати й поливати огірки потрібно раз на три дні. Підживлювати рослини варто раз на тиждень. Добре щоб ця процедура збігалася з поливом.
Раніше ми розповідали, на яку глибину й коли найкраще сіяти огірки, щоби врожай лише радував.93
Читайте нас у Facebook