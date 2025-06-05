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Клуб споживачів

Обов'язково зробіть це з огірками на початку червня: поради досвідченої городниці

19:31 5 червня 2025
Огірки, фото скриншот відео

Досвідчені городники знають, що посіяти огірки — це лише половина справи. Потрібно знати, як доглядати за ними, особливо на початку червня, коли вже є перші правильні листочки й огудина починає плестися.

Українська фермерка в Instagram поділилася своїм досвідом. За її словами, червень це час для того, щоб зробити найголовніші дії з огірками: пасинкування, полив, підкручування, живлення.

За її словами, пасинкувати огірки краще зранку. Потрібно оглянути кожен кущик, прибрати всі непотрібні пасинки, й залишити стебла виключно з огірками.

Щоб овоч не лежав на землі, краще підкрутити огірки на опору. Тоді їм буде, куди рости та за що триматися.

Пасинкувати потрібно через кущ. На тих кущах, де пасинки лишилися, їх потрібно прищепити. Це слід зробити для того, щоб був більший урожай.

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Пасинкувати й поливати огірки потрібно раз на три дні. Підживлювати рослини варто раз на тиждень. Добре щоб ця процедура збігалася з поливом.

Раніше ми розповідали, на яку глибину й коли найкраще сіяти огірки, щоби врожай лише радував.

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