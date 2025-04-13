Ці складники точно є у вас під рукою: як збільшити урожай огірків

Ранньовесняні роботи на городі набирають обертів, і особливе місце серед них займає вирощування огірків. Щоб насолоджуватися рясним урожаєм у майбутньому сезоні, садівники повинні пам’ятати про регулярне підживлення цих овочів. Щоб огірки вражали своїм станом і рясністю врожаю, вони вимагають особливої ​​уваги з перших етапів росту.

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Фахівці наголошують, що запорука успіху — забезпечити рослинам доступ до відповідних поживних речовин. Перед посівом або висадкою розсади ґрунт необхідно збагатити компостом або гноєм, що підвищить її поживність. Також не можна забувати про додавання деревної золи, яка є джерелом калію та інших мікроелементів, таких як магній, фосфор і кальцій. Вони мають вирішальне значення для правильного розвитку огірків, пише видання zielony.onet.

У фазу цвітіння огірки потребують підвищеної дози калію, що сприяє зав’язуванню плодів. Для цього ідеально підійде кашка з кропиви, яку слід використовувати кожні 2−3 тижні.

Як варіант, деревну золу можна використовувати не тільки як добавку в ґрунт, але і як компонент спеціального кондиціонера для поливу. Зольний розчин забезпечить рослини енергією для росту і допоможе нейтралізувати занадто кислий ґрунт. Оптимальними умовами для огірків є ґрунт з pH в межах 6,0−7,0.

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Для тривалого і рясного врожаю після появи перших плодів варто використовувати дріжджовий кондиціонер. Полив кожні 2 тижні цим натуральним добривом забезпечить рослини вітамінами групи B, зміцнить їх без ризику перевантаження. Підгодівлю готувати просто — розчиніть 100 г свіжих дріжджів в теплій воді з додаванням цукру, потім розведіть все це ще в воді й використовуйте для поливу.

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