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Завдали удару на випередження: в росії уражено аеродроми базування авіації та інші важливі військові об’єкти
Україна в ніч на 6 червня мужньо відбивалася від російських ракет та дронів. Але й ворогу було неспокійно, особливо там, звідки він посилає смертельну зброю на наші міста й села.
За інформацією Генштабу, у ніч на 6 червня, завдано успішного удару по аеродрому Енгельс у Саратовській області.
Як відомо, з цього міста злітає авіації противника, яка залишилась після операції Служби безпеки України.
Також уражено аеродром Дягілево у Рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України.
Окрім того, з Дягілево здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника.
«У Саратовській області підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами з подальшим займанням та масштабною пожежею на об’єкті. Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів в районі цілей. Результати ураження уточнюються», — повідомили у Генштабі.
Окрім того, Сили оборони України атакували низку важливих об’єктів ворога на території російської федерації та тимчасово окупованих районах України. Зокрема, зафіксовано ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії армії рф у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати ураження уточнюються.
Удари по військовій інфраструктурі триватимуть до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України, додали у Генштабі.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що крім аеродромів, був уражений один з ключових елементів російського військово-промислового комплексу — завод «Прогресс» у Мічурінську. Саме звідси росія отримує ті компоненти, які живлять її ракетні та артилерійські системи.
Підприємство спеціалізується на виробництві високоточних електронних приладів, зокрема для систем наведення, стабілізації та управління артилерією і РСЗВ. На «Прогрес"розробляються й виготовляються елементи для автоматизованих систем управління військами — те, що дає російській армії змогу координувати удари по наших містах.
Коваленко звернув увагу на кооперацію «Прогресу» з іншими оборонними підприємствами рф. Завод постачає свою продукцію до «Ростеху» та «Техмашу».
«Саме через такі заводи підтримується серійне виробництво „Гіацинтів“, „МСТА“, „Торнадо“ і навіть деяких компонентів для „Іскандерів“», — пише Коваленко.
На думку керівника ЦПД, удар по цьому об'єкту, може суттєво ускладнити виробництво російського озброєння, яким обстрілюють українські міста.
Такж увечері 5 червня мешканці Брянська повідомляли про серію потужних вибухів над містом та про пожежу в районі місцевого аеродрому. На Брянщині ворог зосередив РСЗВ «Смерч», «Торнадо-С» та «Ураган», за які відповідає 26-й реактивний артилерійський полк рф.
Раніше під Брянськом українські дрони знищили стратегічно важливий завод.
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