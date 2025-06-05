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«Росіяни готують удар. Є інформація, що це буде сьогодні вночі»: нардеп Костенко поділився тривожною інформацією спецслужб (відео)
Сьогодні очікується черговий масований наліт російських дронів на Україну. Про це в етері «Еспресо» розповів народний депутат України, секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.
«Є різні повідомлення та й розвідка інформує, що росіяни готують удар, але невідомо, коли це буде. Є інформація, що це буде сьогодні вночі. Відповідно, якщо будуть повітряні тривоги, то потрібно реагувати на них. Вважаю, що ворог хоче щось таке зробити, аби показати це світу», — сказав Костенко.
Він звернув увагу на комунікацію Трампа з путіним. Слова путіна, що рф має дати відповідь, Трамп сприйняв спокійно.
На думку нардепа, виглядає так, що Трамп схвалив рішення путіна. Тобто президент США нічого не відповів кремлівському диктатору й це читається як схвалення удару, який має завдати по Україні москва.
Тобто путін пожалівся Трампу на операцію «Павутина» й хоче відповісти, зазначає Костенко.
Він припускає, що удар, ймовірно, буде по центру ухвалення рішень — урядовому кварталу у Києві.
«Чи завдасть рф відповідь? Я навіть не сумніваюся — 101%. Питання — як вони це зроблять. Щодо удару „шахедами“ та дронами, то це, з однієї сторони, могли б продати в себе як відповідь, але вони це ще хочуть показати світовій спільноті. Можливо, це буде удар по центрах прийняття рішень, можливо, по урядовому кварталу. Точно не знаю, але знаю, що вони готують удар. Тому, як будуть сигнали повітряної тривоги, потрібно всім іти в укриття, тому що є велика ймовірність такого удару. У тому числі і сьогодні вночі», — зауважив полковник СБУ.
Разом з тим моніторингові канали повідомляють, що є всі ознаки підготовки рф до нового обстрілу.
Сьогодні фіксують активну передислокацію бортів Ту-95МС. 7 бортів Ту-95МС перебазувалися з аеродрому «Українка» на «Енгельс» та «Оленью».
Також, на кордоні з Україною ворог зосередив РСЗВ «Смерч», «Торнадо-С» та «Ураган» — активність 26-го реактивного артилерійського полку рф спостерігається на території Брянщини.
Нагадаємо, операція «Павутина», яку провела СБУ 1 червня у росії, вразила 34% стратегічної авіації рф. Вартість між технікою, яка була використана, і технікою росіян в сотні тисяч разів. Росія одномоментно втратила техніку на 7 мільярдів доларів.
Відео дивитись з 3.30.
Як повідомляли"ФАКТИ", минулої ночі росіяни атакували Прилуки «шахедами» і завдали ракетно-дронового удару по Харкову. У Прилуках загинула родина начальника пожежної частини — дружина, донька та онук, якому було трохи більше року.7
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