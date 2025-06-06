Росія не змінює почерку: Зеленський відреагував на комбіновану атаку на Україну

Цієї ночі під час ракетно-дронової атаки на Україну росіяни застосували понад 440 засобів повітряного нападу. Є жертви, поранені, багато руйнувань та пошкоджень.

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Президент Володимир Зеленський зазначив, що путін не налаштований на мир.

«Росія не змінює свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю», — пише Зеленський.

Внаслідок терористичної атаки, за словами президента, поранення отримали 49 людей, але їх кількість може зрости, оскільки постраждалі продовжують звертатись по допомогу.

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Ворог бив майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Частину ракет і дронів вдалося збити.

Зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції. Всі пошкодження обовʼязково відновимо, зазначив Зеленський й закликав світ діяти.

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«Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче», — закликав президент.

Нагадаємо, сьогодні під час рятувальних робіт у Києві загинули три співробітники ДСНС, ще 9 отримали поранення, в тому числі й тяжкі. Також поранені рятувальники у Тернопільській області.

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