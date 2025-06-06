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Гра на виживання: українські зірки відреагували на жахливу атаку росії по Україні
В ніч з 5 на 6 червня 2025 року росія знову масовано атакувала мирні міста України «шахедами» та ракетами. На жаль, є загиблі та постраждали, у тому числі у Києві. Від удару вщент зруйнована квартира харківської блогерки Анастасії Скай, де жили її батьки. На щастя, у жахливу ніч дома нікого не було. Про це Анастасія написала на своїй сторінці у соціальній мережі, виклав відео та фото зруйнованого житла.
«Так пройшла сьогоднішня ніч — пряме влучання в квартиру батьків, — написала блогерка. — Дякувати Богу, що в момент прильоту в квартирі не було батьків.
Коли бачила подібні відео, страшно було уявити, що відчувають люди, які бачать, як палає їх житло. Не дай Боже комусь це переживати".
«Настя, головне живі батьки, — підтримали дівчину у мережі. — Це щастя, що їх не було вдома».
«Дім — це не лише про стіни, — написала Анастасія. — Так, головне, що всі живі, але відчуття, ніби граєш у гру на виживання».
Українські зірки у своїх соціальних мережах відреагували на чергову атаку, розмістивши фото, відео та інформацію про наслідки. Багато хто виклав інформацію англійською мовою, щоб донести її іноземній аудиторії.
«Дуже темна ніч для всієї України, — написав Дмитро Монатік. — Масовані обстріли з боку країни-терориста, чергова ніч у бомбосховищі…»
Телеведуча Леся Нікітюк виклала відео з салону авто, у якому вона провела ніч у підземному паркінгу.
«Друзі, будь ласка, всі в укриття!» — написала Леся під звуки вибухів.
Ведучий проєкту «Холостяк» Григорій Решетнік вкотре закликав донатити на ЗСУ.
«Сьогодні було дуже гучно — спочатку були вдома, а потім понесли дітей до укриття… — написав Григорій. — Навіть там було все чутно, добре, що діти одразу заснули та всього не чули й не бачили… Світ продовжить мовчати, торгувати, заробляти — вони слабкі, налякані, пасивні та НІЯКІ. Тому вся надія тільки на ЗСУ та наших Героїв — дякуємо кожному та кожній…»
Дружина артиста Віктора Павліка, блогерка Катерина Репʼяхова виклала фото з ванної кімнати, де під ковдрами ховався їх маленький син Михайло.
«Різні ночі бували, — написала Катерина. — Але такої ще не було. Ще і сама з Мішою. Писала чоловіку… Дякую Збройним Силам за такий міцний захист».
«В одну ніч у людей знову забрали житло, життя… — написав на своїй сторінці відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво і розмістив відео зруйнованої квартири у Києві.
«ФАКТИ» повідомляли, що у Києві під час рятівної операції загинули троє співробітників ДСНС.
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