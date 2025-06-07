Тільки не Кароль: мережа коментує пропозицію Олександра Пономарьова

Відомий співак Олександр Пономарьов, який прокоментував своє «батьківство», звернувся до шанувальників. На своїй сторінці у соціальній мережі артист виклав допис про те, що шукає виконавицю для своєї нової пісні. Олександр попросив мережу порекомендувати, кому саме запропонувати співпрацю.

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«Написав нову пісню, тріо! - поділився Олександр. — Хочу спробувати, щоб третьою співала дівчина! Знову зіткнувся з питанням — кого брати? Кого порадите?»

Мережа відгукнулася на допис Пономарьова та почала пропонувати свої варіанти. До тріо рекомендували обрати Наталю Могилевську, Злату Огнєвіч, Олену Тополю. Але частіше — Олю Цибульську.

«Я за Тополю Олену) люблю цю сімейку», — поділилися думками.

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«Оля Цибульська», — запропонували у мережі.

«Кола, або Марту Адамчук, дуже гарні голоси», — відреагували підписники.

«Благаю, тільки не Кароль», — звернулись до співака.

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«Олечка Цибульська, будь ласка!» — підтримали пропозицію.

«Не беріть відомих співачок, — написали у відповідь. - Багато гарних голосів в Україні. Виберіть дівчину з невідомих, з гарним голосом».

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