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Тільки не Кароль: мережа коментує пропозицію Олександра Пономарьова
Відомий співак Олександр Пономарьов, який прокоментував своє «батьківство», звернувся до шанувальників. На своїй сторінці у соціальній мережі артист виклав допис про те, що шукає виконавицю для своєї нової пісні. Олександр попросив мережу порекомендувати, кому саме запропонувати співпрацю.
«Написав нову пісню, тріо! - поділився Олександр. — Хочу спробувати, щоб третьою співала дівчина! Знову зіткнувся з питанням — кого брати? Кого порадите?»
Мережа відгукнулася на допис Пономарьова та почала пропонувати свої варіанти. До тріо рекомендували обрати Наталю Могилевську, Злату Огнєвіч, Олену Тополю. Але частіше — Олю Цибульську.
«Я за Тополю Олену) люблю цю сімейку», — поділилися думками.
«Оля Цибульська», — запропонували у мережі.
«Кола, або Марту Адамчук, дуже гарні голоси», — відреагували підписники.
«Благаю, тільки не Кароль», — звернулись до співака.
«Олечка Цибульська, будь ласка!» — підтримали пропозицію.
«Не беріть відомих співачок, — написали у відповідь. - Багато гарних голосів в Україні. Виберіть дівчину з невідомих, з гарним голосом».
Раніше в ексклюзивному інтервʼю ФАКТАМ популярна співачка розповіла про життя під час великої війни.4529
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