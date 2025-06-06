Нарешті дочекався: Девід Бекхем невдовзі стане лицарем — він мріяв про це багато років

Незважаючи на певні непорузуміння в родині, сімейство Бекхемів отримало й гарні новини: колишня зірка «Манчестер Юнайтед», «Реалу» та британського футболу в цілому Девід Бекхем невдовзі отримає титул, про який мріяв багато років.



Як повідомляє The Sun, екскапітан збірної Англії та участик численних доброчинних проєктів буде офіційно удостоєний звання лицаря. Відповідне рішення буде зазначене у переліку нагород на День народження короля Чарльза III і буде оприлюднено вже наступного тижня.

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А це означає, що з моменту публікації документу Бекхема офіційно можна буде називати «сер Девід», а його дружину Вікторію — «леді Бекхем».

Для самого Девіда це — момент тріумфу. Адже ще з 2011 року він розглядався як потенційний кандидат на лицарство, зокрема після допомоги у здобутті права на проведення Олімпіади-2012 у Лондоні.

Проте Бекхем не зупинився на здобутках у футболі. Після завершення ігрової кар’єри він повністю віддав себе роботі з благодійністю, освітою та підтримкою молоді. Його діяльність охоплює десятки ініціатив — від співпраці з ЮНІСЕФ, де він 20 років є послом доброї волі, до кампаній проти малярії й допомоги ветеранам.

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Стосунки Давіда з королем Чарльзом III стали ще одним кроком до історичного визнання. Відомо, що Бекхем є амбасадором благодійного фонду монарха, The King’s Foundation, і поділяє його любов до природи, сільського життя та збереження ремесел. А кілька тижнів тому він бачився з королевським подружжям під час відкриття магазину The Highgrove Shop на квітковій виставці в Челсі.

Король Чарльз, королева Каміла та Девід Бекхем в Челсі. Фото з Instagram

«Всі кошти від продажу магазину будуть спрямовані на підтримку короливської фундації і я дуже рад співпрацювати з ними, щоб заохотити молодих людей розглянути кар'єру в садівництві. Дякую всім, хто зробив сьогоднішній візит таким особливим», — писав Бекхем після заходу на своїй сторінці в соцмережі.

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Він свого часу отримав Орден Британської Імперії (OBE) від королеви Єлизавети II, і наразі піднімається на наступний рівень державного визнання.

Зазначимо, що Девід активно підтримував Україну після початку повномасштабного вторгнення росії. У березні 2022 року він передав свою Instagram-сторінку з понад 70 млн підписників харківській лікарці Ірині, яка показала реалії роботи медиків під час війни. Крім того, разом із дружиною Вікторією колишній футболіст пожертвував 1 млн фунтів на допомогу українським дітям.

Фото з Instagram

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