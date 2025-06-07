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Гаряче повітря з Балкан посилить спеку в Україні: хто у вихіді знемагатиме від +40 і кого заллють зливи
Метеоролог Ігор Кібальчич, який раніше попереджав про посилення спеки в Україні та опади, уточнив прогноз погоди у вихідні дні, 7 та 8 червня.
«Внаслідок надходження спекотної повітряної маси з районів Балканського півострова і Туреччини, у найближчі дві доби відбудеться суттєве підвищення температури повітря по всій території України. Найбільш високі показники фіксуватимуться у південних, центральних та східних регіонах, а в західній та північній частинах прогнозуються грозові зливи, які місцями можуть супроводжуватися шквалистими поривами вітру та градом. Також суттєво зросте рівень пожежної небезпеки в лісових екосистемах», — зазначив метеоролог.
Субота, 7 червня:
- У західних областях вночі місцями очікується невеликий короткочасний дощ і гроза, вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями можливі сильні зливи, град і шквали 17 — 22 м/с. Вітер переважно південного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень +28…+33 °С, у Волинській області +23…+28 °С.
- У північних регіонах України протягом доби очікуються короткочасні дощі з грозами. Вдень місцями можливі сильні зливи, град і шквали 17 — 22 м/с. Вітер південний / південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах+16…+21 °С, вдень +27…+32 °С.
- У центральних областях очікується спекотна погода, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +15…+21 °С, вдень +29…+34 °С.
- У південній частині країни та у Криму протягом доби прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +28…+33 °С, на узбережжі морів +24…+29 °С.
- У східній частині України очікується спекотна погода, переважно без опадів. Лише на Харківщині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +28…+33 °С.
Неділя, 8 червня:
- У західних регіонах України вночі місцями очікується невеликий короткочасний дощ і гроза, вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями можливі сильні зливи, град і шквали 17 — 22 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +15…+21 °С, вдень +28…+33 °С, у районі Полісся +22…+27 °С.
- У північних областях вночі місцями пройдуть грозові дощі, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С.
- У центральних областях прогнозується малохмарна та спекотна погода, без опадів. Вітер переважно південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +15…+21 °С, вдень +32…+37 °С.
- На півдні України та у Криму очікується сонячна та суха погода. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +31…+36 °С, на узбережжі морів +25…+30 °С.
- У східних областях збережеться спекотна та суха погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +31…+36 °С.
В Укргідрометцентрі уточнили, що спека спаде лише у понеділок, 9 червня, коли вслід за холодним атмосферним фронтом з північного заходу прийде прохолодне повітря.
Прохолодніше у понеділок стане в західних регіонах та у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях.
Нагадаємо, що з 9 червня очікується перша магнітна буря літа, яка триватиме до 12 червня. Також бурі очікуються 18−21 червня та 27−30 червня.
Фото Pixabay157
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