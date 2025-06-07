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Україна

Мінус Су-35: українці знищили ворожий винищувач (відео)

11:30 7 червня 2025
На Курському напрямку ЗСУ збили російський літак. Фото з Вікіпедії

В Курській області росії, з території якої ворог атакує Сумщину та просувається вглиб області, українські воїни знищили ворожий літак.

«Ранком 7 червня внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35!» — повідомляють в ПС ЗСУ.

Про «жирну здобич» повідомляють і Сили оборони Півдня України. Серед уражених цілей — ЗРК «БУК М3» та більше сотні автомобільної та броньованої техніки за добу.

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Повідомляється, що за добу, що минула, втрати ворога на їхніх ділянках фронту склали:

  • 114 окупантів;
  • 1 залізничний локомотив;
  • 13 танків;
  • 7 артилерійських систем;
  • 103 одиниці автомобільної та броньованої техніки;
  • 10 цистерн;
  • 10 БпЛА (2 Zala, 7 Supercam, 1 «Орлан»);
  • 1 ЗРК «Бук М3»;
  • 10 мотоциклів;
  • 1 засіб РЕБ;
  • 9 антен БпЛА;
  • 5 антен зв’язку;
  • 5 генераторів;
  • 4 місця зберігання БП;
  • 2 місця зберігання ПММ;
  • 1 місце зберігання МТЗ.

Бійці зруйнували 52 укриття ворога, а також 4 спостережні пункти росіян.

Нагадаємо, що днями Генштаб ЗСУ повідомляв, що підрозділ 26 ракетної бригади російських військ з району міста Клінци Брянської області рф намагався завдати удару «Іскандерами» по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву. Але ЗСУ завдали влучного удару — одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві — з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.

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Фото з Вікіпедії

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