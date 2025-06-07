- 14:24 Трамп вважає Зеленського поганим хлопцем через «Павутину» — ЗМІ
- 13:58 Глава Дніпропетровської облради Лукашук розкритикував владу через загрозу зриву водопостачання в прифронтових районах
- 13:58 Українці можуть втратити нічну 50-відсоткову знижку на оплату електроенергії: названо несподівану причину
- 13:32 Ціни зростатимуть не так швидко: в НБУ дали сприятливий прогноз щодо інфляції
- 13:17 Де дивитись сьогодні онлайн Канада — Україна: розклад трансляцій та прогноз на матч турніру Canadian Shield
- 12:46 Стрімкий та гарячий Полуничний Місяць — 2025: які сюрпризи готує знакам Зодіаку червнева повня
- 12:25 ПФУ вперше у «плюсі»: Пенсійний фонд отримав «прибуток» за 2024 рік у 6 мільярдів гривень
- 12:01 «Трамп — максимально егоцентричний дурень з нездоровою тягою до путіна… Все це було ясно ще 8 років тому», — Роман Шрайк
- 11:34 «Для танго потрібні двоє»: Трамп зізнався, чи запровадить більше санкцій проти росії
- 11:30 Мінус Су-35: українці знищили ворожий винищувач
- 11:09 ЗСУ успішно випробували вітчизняну балістичну ракету: вражений командний пункт росіян
- 10:44 У Бельгії невідомі жорстоко розправилися із родиною українського військового
Мінус Су-35: українці знищили ворожий винищувач (відео)
В Курській області росії, з території якої ворог атакує Сумщину та просувається вглиб області, українські воїни знищили ворожий літак.
«Ранком 7 червня внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35!» — повідомляють в ПС ЗСУ.
Про «жирну здобич» повідомляють і Сили оборони Півдня України. Серед уражених цілей — ЗРК «БУК М3» та більше сотні автомобільної та броньованої техніки за добу.
Повідомляється, що за добу, що минула, втрати ворога на їхніх ділянках фронту склали:
- 114 окупантів;
- 1 залізничний локомотив;
- 13 танків;
- 7 артилерійських систем;
- 103 одиниці автомобільної та броньованої техніки;
- 10 цистерн;
- 10 БпЛА (2 Zala, 7 Supercam, 1 «Орлан»);
- 1 ЗРК «Бук М3»;
- 10 мотоциклів;
- 1 засіб РЕБ;
- 9 антен БпЛА;
- 5 антен зв’язку;
- 5 генераторів;
- 4 місця зберігання БП;
- 2 місця зберігання ПММ;
- 1 місце зберігання МТЗ.
Бійці зруйнували 52 укриття ворога, а також 4 спостережні пункти росіян.
Нагадаємо, що днями Генштаб ЗСУ повідомляв, що підрозділ 26 ракетної бригади російських військ з району міста Клінци Брянської області рф намагався завдати удару «Іскандерами» по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву. Але ЗСУ завдали влучного удару — одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві — з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.
Фото з Вікіпедії101
Читайте нас у Facebook
Київ, Одеса, Дніпро і ще 6 обласних центрів можуть залишитися без світла: у чому причина ймовірних відключень