Мінус Су-35: українці знищили ворожий винищувач (відео)

В Курській області росії, з території якої ворог атакує Сумщину та просувається вглиб області, українські воїни знищили ворожий літак.

«Ранком 7 червня внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35!» — повідомляють в ПС ЗСУ.

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Про «жирну здобич» повідомляють і Сили оборони Півдня України. Серед уражених цілей — ЗРК «БУК М3» та більше сотні автомобільної та броньованої техніки за добу.

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Повідомляється, що за добу, що минула, втрати ворога на їхніх ділянках фронту склали:

114 окупантів;

1 залізничний локомотив;

13 танків;

7 артилерійських систем;

103 одиниці автомобільної та броньованої техніки;

10 цистерн;

10 БпЛА (2 Zala, 7 Supercam, 1 «Орлан»);

1 ЗРК «Бук М3»;

10 мотоциклів;

1 засіб РЕБ;

9 антен БпЛА;

5 антен зв’язку;

5 генераторів;

4 місця зберігання БП;

2 місця зберігання ПММ;

1 місце зберігання МТЗ.

Бійці зруйнували 52 укриття ворога, а також 4 спостережні пункти росіян.

Нагадаємо, що днями Генштаб ЗСУ повідомляв, що підрозділ 26 ракетної бригади російських військ з району міста Клінци Брянської області рф намагався завдати удару «Іскандерами» по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву. Але ЗСУ завдали влучного удару — одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві — з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.

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Фото з Вікіпедії

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